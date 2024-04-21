Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Makanan Ini Bisa Bikin Cha Eun Woo Bahagia Seharian

Pradita Ananda , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |21:00 WIB
Makanan Ini Bisa Bikin Cha Eun Woo Bahagia Seharian
Cha Eun Woo ungkap makanan kesukaannya, (Foto: Arif Julianto/Okezone)
A
A
A

BANYAK orang yang memiliki “comfort food” tersendiri, atau makanan kesukaan yang bisa menaikkan mood atau semangat, dengan kata lain bisa membuat auto bahagia saat menyantapnya.

Comfort food ini sendiri bisa berupa satu set makanan komplit, makanan berat, makanan ringan alias snack atau pun dessert atau penutup mulut seperti kue dan es krim.

Nah, seperti kebanyakan orang pada umumnya, seorang idol dan aktor terkenal seperti Cha Eun Woo pun mengaku punya loh comfort food tersendiri. Bintang drakor Gangnam Beauty ini menyebut, comfort food yang ia santap ini bisa membuat dirinya moodnya bagus sepanjang hari.

 BACA JUGA:

“Tiramisu, karena rasanya manis, enak, dan wangi,” ujar Cha Eun Woo saat wawancara khusus bersama Okezone di kawasan Senayan, baru-baru ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/11/12/612/2500521/zee-zee-shahab-beri-tips-agar-anak-tak-doyan-makanan-manis-V61JkHBExS.jpeg
Zee Zee Shahab Beri Tips agar Anak Tak Doyan Makanan Manis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/02/18/298/2364111/5-alternatif-makanan-manis-yang-sehat-selain-cokelat-dan-permen-xDqxAqDBJA.jpg
5 Alternatif Makanan Manis yang Sehat Selain Cokelat dan Permen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/09/29/612/2285521/anak-kecanduan-makan-permen-dan-kue-manis-ini-5-cara-mengakalinya-bRccVmrZQf.jpg
Anak Kecanduan Makan Permen dan Kue Manis? Ini 5 Cara Mengakalinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/09/14/298/2277507/4-keuntungan-mengurangi-konsumsi-makanan-manis-qV9fRSnsKO.jpg
4 Keuntungan Mengurangi Konsumsi Makanan Manis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/09/08/298/2274673/ini-cara-supaya-anak-anak-tidak-kecanduan-makanan-manis-BPUjli1Jim.jpg
Ini Cara Supaya Anak-Anak Tidak Kecanduan Makanan Manis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/05/18/298/1899952/5-makanan-manis-ini-bisa-pulihkan-energi-cocok-disantap-untuk-berbuka-b4HvPFNAJ3.jpg
5 Makanan Manis Ini Bisa Pulihkan Energi, Cocok Disantap untuk Berbuka
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement