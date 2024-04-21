Makanan Ini Bisa Bikin Cha Eun Woo Bahagia Seharian

BANYAK orang yang memiliki “comfort food” tersendiri, atau makanan kesukaan yang bisa menaikkan mood atau semangat, dengan kata lain bisa membuat auto bahagia saat menyantapnya.

Comfort food ini sendiri bisa berupa satu set makanan komplit, makanan berat, makanan ringan alias snack atau pun dessert atau penutup mulut seperti kue dan es krim.

Nah, seperti kebanyakan orang pada umumnya, seorang idol dan aktor terkenal seperti Cha Eun Woo pun mengaku punya loh comfort food tersendiri. Bintang drakor Gangnam Beauty ini menyebut, comfort food yang ia santap ini bisa membuat dirinya moodnya bagus sepanjang hari.

“Tiramisu, karena rasanya manis, enak, dan wangi,” ujar Cha Eun Woo saat wawancara khusus bersama Okezone di kawasan Senayan, baru-baru ini.