Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Apa Betul Mengganti Santan dengan Susu Bisa Bikin Makanan Lebih Sehat?

Devi Pattricia , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |14:01 WIB
Apa Betul Mengganti Santan dengan Susu Bisa Bikin Makanan Lebih Sehat?
Susu Ganti Santan Sehat Kah? (Foto: Freepik)
A
A
A

MENGOLAH makanan yang berbahan santan bisa menjadi sangat menantang. Apalagi jika Anda memiliki riwayat penyakit darah tinggi, kolesterol, hingga diabetes.

Tak jarang banyak orang yang takut mengkonsumsi makanan berbahan dasar santan seperti, opor, gulai, kari dan makanan santan lainnya. Alhasil banyak orang yang memilih untuk mengganti santan dengan susu lantaran dianggap lebih sehat.

Tapi, benarkah mengganti santan dengan susu bisa membuat makanan jauh lebih sehat? Menjawab pertanyaan tersebut, Ahli Gizi Dr. Rita Ramayulis, DCN, M.Kes menjelaskan bahwa susu dan santan adalah dua bahan yang memiliki karakteristik yang berbeda.

Susu cenderung mengandung kolesterol dan lemaknya rantai pendek. Sedangkan santan tidak mengandung kolesterol dan lemaknya rantai menengah. Sehingga keduanya tidak cocok untuk menggantikan perannya masing-masing.

“Susu itu tidak sama dengan santan karena kalau susu itu ada kolesterolnya, santan tidak mengandung kolesterol. Kalau susu itu lemaknya rantai pendek, santan itu lemaknya rantai menengah. Jadi mereka tidak cocok untuk saling menggantikan,” kata Dr. Rita, dikutip dari Instagram @ritaramayulis.

Dr. Rita mengungkap apabila susu dipanaskan secara terus menerus dan dalam suhu tinggi dalam waktu yang lama, hal ini bisa merusak kandungan gizi di dalamnya lho. Ia mengatakan bahwa kandungan protein serta kalsium akan rusak. Selain itu, beberapa vitamin B1,B2,B3,B6, dan B12 juga bisa teroksidasi lantaran terkena panas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/298/3006032/makanan-bersantan-diganti-susu-jadi-lebih-sehat-untuk-orang-kolesterol-tinggi-AcXkXJrENj.jpg
Makanan Bersantan Diganti Susu Jadi Lebih Sehat untuk Orang Kolesterol Tinggi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/24/298/2752340/hindari-kolesterol-jahat-susu-evaporasi-bisa-jadi-pengganti-santan-9d8Ivn0XPj.jpg
Hindari Kolesterol Jahat, Susu Evaporasi Bisa Jadi Pengganti Santan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/04/20/298/2582480/gantikan-santan-dengan-susu-jadi-lebih-sehat-dokter-gizi-justru-tambah-kolesterol-jrGmRur3nV.jpeg
Gantikan Santan dengan Susu Jadi Lebih Sehat? Dokter Gizi: Justru Tambah Kolesterol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/04/29/298/2403132/mau-makanan-santan-lebih-awet-begini-cara-menyimpannya-SNupEql1Mr.jpeg
Mau Makanan Santan Lebih Awet, Begini Cara Menyimpannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/06/20/481/1721223/jangan-lapar-mata-hindari-makanan-bersantan-dan-soda-saat-lebaran-bV6FIvhtBa.jpg
Jangan Lapar Mata, Hindari Makanan Bersantan dan Soda saat Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/482/3176543//tomat-Ab92_large.jpg
5 Manfaat Makan Tomat, Salah Satunya Turunkan Kolesterol
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement