Apa Betul Mengganti Santan dengan Susu Bisa Bikin Makanan Lebih Sehat?

MENGOLAH makanan yang berbahan santan bisa menjadi sangat menantang. Apalagi jika Anda memiliki riwayat penyakit darah tinggi, kolesterol, hingga diabetes.

Tak jarang banyak orang yang takut mengkonsumsi makanan berbahan dasar santan seperti, opor, gulai, kari dan makanan santan lainnya. Alhasil banyak orang yang memilih untuk mengganti santan dengan susu lantaran dianggap lebih sehat.

Tapi, benarkah mengganti santan dengan susu bisa membuat makanan jauh lebih sehat? Menjawab pertanyaan tersebut, Ahli Gizi Dr. Rita Ramayulis, DCN, M.Kes menjelaskan bahwa susu dan santan adalah dua bahan yang memiliki karakteristik yang berbeda.

Susu cenderung mengandung kolesterol dan lemaknya rantai pendek. Sedangkan santan tidak mengandung kolesterol dan lemaknya rantai menengah. Sehingga keduanya tidak cocok untuk menggantikan perannya masing-masing.

“Susu itu tidak sama dengan santan karena kalau susu itu ada kolesterolnya, santan tidak mengandung kolesterol. Kalau susu itu lemaknya rantai pendek, santan itu lemaknya rantai menengah. Jadi mereka tidak cocok untuk saling menggantikan,” kata Dr. Rita, dikutip dari Instagram @ritaramayulis.

Dr. Rita mengungkap apabila susu dipanaskan secara terus menerus dan dalam suhu tinggi dalam waktu yang lama, hal ini bisa merusak kandungan gizi di dalamnya lho. Ia mengatakan bahwa kandungan protein serta kalsium akan rusak. Selain itu, beberapa vitamin B1,B2,B3,B6, dan B12 juga bisa teroksidasi lantaran terkena panas.