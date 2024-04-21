Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Potret Anggun Raline Shah Berkebaya Rayakan Hari Kartini

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |22:00 WIB
5 Potret Anggun Raline Shah Berkebaya Rayakan Hari Kartini
Potret anggung Raline Shah berkebaya, (Foto: @winstogomez/Instagram @ralineshah)
A
A
A

HARI Kartini pada hari ini, Minggu (21/4/2024) turut dirayakan oleh aktris dan model top, Raline Shah. Melalui akun Instagramnya, Raline membagikan beberapa potret cantik dirinya.

Berbalut kebaya dan kain Batik, Raline tampil bak sosok Kartini modern. Seperti apa penampilannya? Berikut beberapa potretnya, dilansir dari akun Instagram pribadinya, @ralineshah, Minggu (21/4/2024)

1.Bangga berkebaya: Anggunya Raline mengenakan kebaya kutu baru modern dengan nuansa warna abu-abu muda yang dihiasi dengan detail full payet, makin sempurna dengan padanan bawahan kain motif Batik berwarna coklat muda yang dipenuhi dengan motif dedaunan berwarna cokelat tua.

 BACA JUGA:

“Merayakan Hari Kartini dengan bersyukur dan berkebaya,” tulis Raline

 BACA JUGA:

2.Ajak perempuan Indonesia bangkit bersama: Memperingati hari Kartini, Raline juga turut mengajak perempuan Indonesia untuk bangkit bersama.

Ia berpesan kepada seluruh perempuan Indonesia agar tidak membiarkan segala rintangan untuk meredupkan masa depan mereka.

 “Untuk seluruh perempuan di Indonesia, kita sudah bangkit bersama, jangan biarkan apapun meredupkan cahayamu,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
