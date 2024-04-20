Potret Cantik Jessica Rosmaureena, Kekasih Hokky Caraka yang Berparas Bule

TIMNAS Indonesia U-23 akan kembali bertanding hari ini untuk menentukan apakah lolos ke babak selanjutnya atau tidak. Meskipun peluang masih terbuka lebar, tapi skuad Garuda Muda masih harus bekerja keras mencari kemenangan.

Oleh karena itu beberapa nama pun diharapkan bisa banyak berbicara di laga melawan Yordania malam nanti, salah satunya Hokky Caraka. Tidak heran jika banyak orang ingin mengetahui lebih jauh striker muda ini, termasuk kehidupan pribadinya dengan pacarnya Jessica Rosmaureena.

Memiliki paras bula nan cantik, Jessica sukses merebut hati Hokky. Keduanya pun tak segan membagikan momen kebersamaan di media sosial. Berikut potret cantik Jessica Rosmaureena, kekasih Hokky Caraka, seperti dilansir dari Instagram @jessicarosmaureena.

Memiliki wajah blasteran

Kecantikan Jessica begitu terpancar, sebab dia memiliki wajah blasteran. Diketahui Jessica memiliki keturunan Arab dari orang tuanya.

Seorang influencer

Jessica juga seorang beauty vlogger. Namanya semakin terkenal setelah diketahui memiliki hubungan spesial dengan Hokky Caraka. Saat ini Jessica sudah memiliki 110 ribu pengikut di Instagram. Ia banyak membuat konten tentang beauty.

"Mukanya baby face banget," ucap @cyann***

Selalu tampil stylish

Melalui postingannya di Instagram Jessica juga kerap membagikan foto OOTDnya. Ia memiliki style yang kece. Seperti pada postingannya ini, ia memakai atasan kaftan dipadukan dengan kain batik dan handle bag. Tampilan rambut digerai, paras cantik Jessica begitu terpancar.