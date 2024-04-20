Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Presenter Cantik Nada Ferlysia, Tampil Seksi dengan Baju dan Celana Ketat

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |02:29 WIB
Potret Presenter Cantik Nada Ferlysia, Tampil Seksi dengan Baju dan Celana Ketat
Nada Ferlysia. (Foto: Instagram)
NADA Ferlysia dikenal runner up 4 ajang Miss Grand Indonesia 2018. Selain memiliki kecantikan khas Indonesia, diam-diam Nada memiliki kemampuan bernyanyi lho.

Pada 2019 lalu ia mengikuti ajang pencarian bakat Indonesia Idol. Namun sayang, Nada tak hanya masuk dalam audisi awal dan tidak lanjut ke babak selanjutnya.

Nada Ferlysia

Meski demikian, kini ia menekuni karier di bidang presenter. Melalui postingannya di Instagram dia juga memiliki hobi lari.

Belum lama ini Nada menjalani pemotretan dengan fotografer Patriciatand. Dalam pemotretan itu ia tampil sporty memakai baju olahraga nuansa putih.

Nada Ferlysia

Ibu satu anak itu terlihat pose setengah jongkok memakai sportswear yang terdiri dari crop top lengan panjang dan legging pendek. Wajahnya terlihat cantik dengan makeup tebal.

Untuk membuat tampilannya makin sporty, rambut panjang Nada dikepang satu. Ia pose menyamping dengan ekspresi wajah datar.

Halaman:
1 2
      
