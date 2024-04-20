Potret Muthia Fatika Rachman Bergaya Baca Buku Sambil Pamer Kaki Jenjang, Menyala

MODEL sekaligus peserta kontes kecantikan Muthia Fatika Rachman memang memiliki paras cantik dan menawan. Selain parasnya yang cantik, dia pun kerap tampil stylish dengan paduan OOTDnya.

Muthia memiliki style yang keren. Seperti pada fotonya ini dia terlihat pose candid sambil membaca buku. Berikut ulasannya dari Instagram @muthiafrachman.

Foto di tangga

Potret Muthia saat pose duduk di tangga. Dia memakai inner ketat putih dipadukan dengan setelan outer dan celana pendek warna hijau.

Dia nampak pose menata rambutnya sambil membaca buku. Meskipun foto candid namun penampilannya begitu menawan.

“Baca buku aja queenly sekali,” kata @crown***

Pamer kaki jenjang

Pada foto selanjutnya Muthia terlihat fokus membaca buku sambil bersandar di pagar tangga. Meskipun tak menunjukkan wajah cantiknya, Muthia seakan memamerkan kaki jenjangnya yang putih dan mulus.

“Menyala,” timpal @imam***

Senyum manis

Muthia terlihat foto di balkon sambil memegang buku. Dia tersenyum manis ke arah kamera dengan tampilan rambut digerai. Gayanya kece abis!

“Kayak barbie hidup, masyaallah cantik sekali,” ucap @ayuayu***