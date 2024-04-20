Potret Amanda Manopo dengan Kerudung, Bibir Merahnya Terlihat Sensual

BELUM lama ini Amanda Manopo terlihat menghadiri gala premier film Indigo bersama Aliando Syarief. Bintang sinetron Ikatan Cinta tersebut, tampil menawan saat menghadiri acara tersebut.

Saat menghadiri acara tersebut Amanda memakai busana karya karya Yenty Tan, sosoknya terlihat berbeda dari biasanya. Pasalnya busana yang ia kenakan cukup unik dengan aksen penutup kepala, namun bawahannya nampak seperti dress malam pada umumnya.

Pada foto pertamanya ini dia pose dengan ekspresi wajah fierce nan menggoda.

Dress yang ia pakai juta memiliki belahan dan diberi aksen bordir dan payet bewarna merah yang seakan menggambarkan seperti darah. "Wow," tulis akun fanbase Amanda Manopo @amandamanowpo.