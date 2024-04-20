5 Potret Lisa BLACKPINK Pamer OOTD Coachella, Gemas Pakai Hotpants

LISA BLACKPINK menjadi salah satu musisi kelas dunia yang ikut menghadiri festival musik Coachella yang digelar di Empire Polo Club di Indio, California. Sama seperti yang lainnya, anggota girl grup BLACKPINK ini tampak tampil dengan outfit Coachella andalannya.

Alih-alih menggunakan outfit dengan style bohemian seperti yang kebanyakan dikenakan, Lisa justru tampak tampil dengan western-inspired style. Berikut beberapa potretnya, dilansir dari akun Instagramnya, @lalalalisa_m.

Senang bisa kembali hadir di Coachella

Jika tahun sebelumnya Lisa hadir di Coachella untuk tampil bersama BLACKPINK, kali ini Lisa justru terpantau hadir sebagai penonton. Meski begitu, ia mengungkapkan rasa senangnya karena bisa kembali menikmati gelaran festival musik paling ikonik di Amerika itu.

Edgy dengan western-inspired style

Lisa lantas membagikan beberapa potret penampilannya saat akan berangkat ke Coachella. Ia tampak menerapkan western-inspired style berupa outfit bernuansa warna monokrom.

Mulai dari jaket kulit oversize hitam yang dipadukan dengan dalaman crop top berwarna putih, hingga hot pants denim dan sepatu boots tinggi berwarna hitam.

Foto di pinggir kolam renang

Alih-alih membagikan foto saat di Coachella, Lisa justru membagikan outfit Coachella-nya itu di sebuah penginapan mewah dengan kolam renang yang memiliki pemandangan pegunungan nan indah.