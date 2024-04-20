Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Lisa BLACKPINK Pamer OOTD Coachella, Gemas Pakai Hotpants

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |18:41 WIB
5 Potret Lisa BLACKPINK Pamer OOTD Coachella, Gemas Pakai Hotpants
Lisa BLACKPINK. (Foto: Instagram)
A
A
A

LISA BLACKPINK menjadi salah satu musisi kelas dunia yang ikut menghadiri festival musik Coachella yang digelar di Empire Polo Club di Indio, California. Sama seperti yang lainnya, anggota girl grup BLACKPINK ini tampak tampil dengan outfit Coachella andalannya.

Alih-alih menggunakan outfit dengan style bohemian seperti yang kebanyakan dikenakan, Lisa justru tampak tampil dengan western-inspired style. Berikut beberapa potretnya, dilansir dari akun Instagramnya, @lalalalisa_m.

Senang bisa kembali hadir di Coachella

Lisa BLACKPINK

Jika tahun sebelumnya Lisa hadir di Coachella untuk tampil bersama BLACKPINK, kali ini Lisa justru terpantau hadir sebagai penonton. Meski begitu, ia mengungkapkan rasa senangnya karena bisa kembali menikmati gelaran festival musik paling ikonik di Amerika itu.

Edgy dengan western-inspired style

Lisa BLACKPINK

Lisa lantas membagikan beberapa potret penampilannya saat akan berangkat ke Coachella. Ia tampak menerapkan western-inspired style berupa outfit bernuansa warna monokrom.

Mulai dari jaket kulit oversize hitam yang dipadukan dengan dalaman crop top berwarna putih, hingga hot pants denim dan sepatu boots tinggi berwarna hitam.

Foto di pinggir kolam renang

Lisa BLACKPINK

Alih-alih membagikan foto saat di Coachella, Lisa justru membagikan outfit Coachella-nya itu di sebuah penginapan mewah dengan kolam renang yang memiliki pemandangan pegunungan nan indah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/194/3168194/lisa-Km8M_large.jpg
Gaya Lisa BLACKPINK Pakai Tas Tomat Mini Seharga Puluhan Juta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/612/3162118/lisa-w2Ec_large.jpg
Usai Labubu, Lisa BLACKPINK Koleksi Boneka Crybaby
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/612/3098584/5_potret_lisa_blackpink_rayakan_natal_pohon_natal_imut_bikin_salfok-7Isi_large.jpg
5 Potret Lisa BLACKPINK Rayakan Natal, Pohon Natal Imut Bikin Salfok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/16/298/3086433/rendang-EisV_large.jpg
Lisa BLACKPINK Nikmati Rendang Khas Indonesia, Begini Cara Membuatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/612/3086253/lisa_blackpink_tiba_di_jakarta_naik_private_jet_dan_dijemput_rolls_royce-nFqM_large.jpg
Mewah, Lisa BLACKPINK Tiba di Jakarta Naik Private Jet dan Dijemput Rolls-Royce
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/11/194/3073423/lisa_blackpink-IwV5_large.jpg
Potret Lisa BLACKPINK Tampil Hot dengan Lingerie Pink, Bikin Susah Kedip
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement