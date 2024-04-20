Viral Tren Pamer Tabungan Bersama untuk Nikah, Jadi Alasan Gak Putus Sama Pacar

MENABUNG merupakan salah satu alternatif untuk mengumpulkan uang paling aman. Menabung pun perlu dilakukan oleh pasangan yang telah menikah karena kebutuhan masa depan di hari tua.

Belakangan di media sosial muncul tren pamer tabungan untuk nikah di kalangan anak muda. Mereka membuat konten terkait alasan masih bertahan dengan pasangan.

"Kenapa sekarang tiap ribut selalu bertahan?," demikian challange dari tren tersebut.

Kemudian beberapa netizen mengikuti tren tersebut. Mereka itu menyatakan alasan masih bertahan dengan pasangannya. Salah satu alasannya karena ingin menikah.

Para netizen membuat kolase foto bareng pasangan dan saldo tabungan menikah. Saldo tabungan nikah mereka macam-macam, ada yang Rp35 juta hingga Rp300 juta.