Viral Pemudik Ini Lupa Ninggalin Kunci Rumah di Kampung Halaman, Padahal Perjalanan PP Butuh 36 Jam

MUDIK memang menjadi ritual yang paling dinantikan ketika Lebaran tiba. Selain bisa pulang ke kampung halaman, perjalanan mudik juga terasa sangat berkesan karena hanya terjadi setahun sekali.

Saat mudik, banyak kejadian tak terduga yang dialami pemudik. Mulai dari ketinggalan pesawat, menggunakan mobil terbuka, dan lain sebagainya.

Kejadian tak terduga juga dialami oleh seorang pemudik asal Malaysia. Saat kembali dari tempat tinggalnya di Kuala Lumpur, ternyata kunci rumahnya tertnggal kampung halaman.

Hal itu ia ungkapkan dalam sebuah video yang diunggah di akun TikTok @ceokuterer.

"Badan baru sampai di KL setelah 18 jam berkendara, dan kunci rumah dititipkan di Kuala Terengganu," tulis akun tersebut dalam keterangan resminya.

Karena hal ini, pria paru baya tersebut menunjukkan ekspresi wajah bingung sekaligus kesal. Sebab kampung halamannya di Kuala Trengganu memiliki jarak yang cukup jauh dari Kuala Lumpur.

Wajahnya pun nampak kesal tapi juga pasrah dengan kesalahan yang dibuat. Karena kejadian itu dia pria tersebut hanya bisa diam sambil sambul garuk-garuk kepala dan menikmati segelas minuman yang dipegangnya.