Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Pemudik Ini Lupa Ninggalin Kunci Rumah di Kampung Halaman, Padahal Perjalanan PP Butuh 36 Jam

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |18:17 WIB
Viral Pemudik Ini Lupa Ninggalin Kunci Rumah di Kampung Halaman, Padahal Perjalanan PP Butuh 36 Jam
Viral Kunci Ketinggalan di Kampung Halaman. (Foto: TikTok)
A
A
A

MUDIK memang menjadi ritual yang paling dinantikan ketika Lebaran tiba. Selain bisa pulang ke kampung halaman, perjalanan mudik juga terasa sangat berkesan karena hanya terjadi setahun sekali.

Saat mudik, banyak kejadian tak terduga yang dialami pemudik. Mulai dari ketinggalan pesawat, menggunakan mobil terbuka, dan lain sebagainya.

Kejadian tak terduga juga dialami oleh seorang pemudik asal Malaysia. Saat kembali dari tempat tinggalnya di Kuala Lumpur, ternyata kunci rumahnya tertnggal kampung halaman.

Viral Kunci ketinggalan

Hal itu ia ungkapkan dalam sebuah video yang diunggah di akun TikTok @ceokuterer.

"Badan baru sampai di KL setelah 18 jam berkendara, dan kunci rumah dititipkan di Kuala Terengganu," tulis akun tersebut dalam keterangan resminya.

Karena hal ini, pria paru baya tersebut menunjukkan ekspresi wajah bingung sekaligus kesal. Sebab kampung halamannya di Kuala Trengganu memiliki jarak yang cukup jauh dari Kuala Lumpur.

Wajahnya pun nampak kesal tapi juga pasrah dengan kesalahan yang dibuat. Karena kejadian itu dia pria tersebut hanya bisa diam sambil sambul garuk-garuk kepala dan menikmati segelas minuman yang dipegangnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3070727/viral_pancake-3IkY_large.jpg
Viral Pedagang Kaki Lima Ini Jual Pancake Bergambar Vadel, Netizen Auto Nggak Nafsu Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/298/3070725/viral_food_vlogger-neco_large.jpg
Viral Food Vlogger Ini Diboikot Pengusaha Kuliner Jogja Karena Beri Review Nyeleneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042388/media_sosial_dobrak_cara_tradisional_meraih_kepopuleran-JCOF_large.jpg
Media Sosial Dobrak Cara Tradisional Meraih Kepopuleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023207/potret-david-beckham-jadi-bapak-bapak-pensiunan-sibuk-panen-daun-bawang-LCVv9EXC5j.jpg
Potret David Beckham Jadi Bapak-bapak Pensiunan, Sibuk Panen Daun Bawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023136/viral-kisah-gadis-beri-rating-hantu-yang-pernah-dilihat-pocong-kepo-hingga-nyi-roro-kidul-2jOkvMgUct.jpg
Viral Kisah Gadis Beri Rating Hantu yang Pernah Dilihat, Pocong Kepo hingga Nyi Roro Kidul
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement