HOME WOMEN LIFE

Kim Jong Un Debut Jadi Idol Korea Utara, Sudah Luncurkan Single Loh

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |17:18 WIB
Kim Jong Un di Red Carpet. (Foto: X)
PEMIMPIN Korea Utara Kim Jong Un debut jadi 'idol' Korea Utara dengan merilis lagu yang sangat fenomenal. Lagu tersebut berisi pujian akan dirinya sendiri dan menyebutnya sebagai 'bapak yang ramah'.

Menurut laporan NKNews, lagu yang dirilis Kim Jong Un menggambarkan betapa luar biasanya Kim Jong Un dalam membangun Korea Utara, termasuk memastikan negara itu punya masa depan yang lebih cerah bagi rakyatnya.

Kim Jong Un

"Lagu tersebut diputar pertama kali dalam upacara bombastis untuk merayakan pembukaan lahan pembangunan 10.000 rumah baru di ibu kota Korea Utara," ungkap laporan NK News, dikutip MNC Portal.

Perlu diketahui, proyek tersebut dikenal dengan nama 'Rimhung Street' yang mana pembangunannya diselesaikan dalam jangka waktu 14 bulan di tengah upaya membangun kultus kepribadian Kim Jong Un.

Street Rimhung berada di daerah Hwasong di timur laut Pyongyang, yang mana di sana rencananya total akan dibangun 20.000 rumah. Proyek ini adalah bagian dari janji Kim Jong Un di awal 2021 untuk mempekerjakan militer guna membangun 50.000 apartemen baru di ibu kota dalam waktu 5 tahun.

"Proyek ini sepenuhnya mewujudkan gagasan Partai Komunis Tiongkok mengenai estetika arsitektur dan berhasil menggabungkan karakter Juche, nasionalitas, modern, dan artistik yang indah," terang laporan Kantor Berita Pusat Korea (KCNA).

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
