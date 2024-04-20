Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Momen TikToker Dita Kerang Bertemu dengan Dita Karang Secret Number

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |16:17 WIB
Momen TikToker Dita Kerang Bertemu dengan Dita Karang Secret Number
Dita Karang dan Dita Kerang. (Foto: TikTok)
A
A
A

TIKTOKER Dita Kerang akhirnya bisa mewujudkan impiannya untuk bertemu dengan sang idola, yakni salah satu member K-pop Secret Number Dita Karang member

Momen pertemuan mereka terekam di akun TikTok Dita Kerang @ditanganu. Dalam video tersebut terlihat Dita sangat antusias sekaligus gugup menantikan detik-detik pertemuan dengan sang idola. Bahkan Dita Kerang tampak terus berusaha menenangkan dirinya.

Dita Kerang

"Di sini aku deg-degan parah, buat ketemu sama Dita Karang," tulis Dita Kerang di dalam video yang diunggah di TikTok pribadinya.

Menariknya, idol K-pop itu menunjukkan sikap yang ramah sejak awal pertemuan mereka. Sehingga rasa gugup itu mulai pudar. Bukan cuma bertemu, Dita Kerang juga ikut terlibat projek syuting iklan bersama Dita Karang.

"Hal yang paling buat aku bangga tahun ini bisa duet bareng Dita Karang," tambah Dita Kerang.

Halaman:
1 2
      
