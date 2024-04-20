Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Beredar Video Ayah Lesti Kejora Panen Padi di Sawah, Netizen: Orang Tua Teladan

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |13:45 WIB
Beredar Video Ayah Lesti Kejora Panen Padi di Sawah, Netizen: Orang Tua Teladan
Lesti Kejora dan Ayahnya. (Foto: Instagram)
A
A
A

SUKSESNYA Lesti Kejora menjadi artis terkenal di Indonesia tidak lantas membuat keluarganya berubah. Meskipun harta kekayaannya tergolong banyak, tapi ayah Lesti Kejora memilih tetap berkegiatan di sawah.

Ya, ayah Lesti Kejora yang memilih tinggal di desa masih melakukan beberapa kegiatan di sawah, termasuk panen padi. Itu terlihat dari unggahan video Instagram yang dibagikan di akun @ayah_kejora.

Bisa dilihat bersama, ayah Lesti Kejora itu terlihat tidak canggung berkegiatan di kampung. Sekali lagi, meski anaknya hidup mewah di Ibu Kota.

Ayah Lesty Kejora

Ayah Lesti Kejora memangkas padi yang sudah tinggi di bawah terik matahari. Terlihat juga di video dua orang lainnya berada di ladang sawah yang sama. "Tetap semangat boss," tulis ayah Lesti Kejora bernama Endang Mulyana, dikutip MNC Portal.

Halaman:
1 2
      
