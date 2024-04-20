5 Potret Bucin Ernando Ari Kiper Timnas Indonesia dengan Sang Kekasih

INTIP 5 potret bucin Ernando Ari kiper Timnas Indonesia dengan sang kekasih. Terlepas dari performanya, Ari memang kerap mendapat dukungan dari pasangan setianya Devani Audri.

Sebagai seorang kekasih, dia selalu memberi dukungan kepada sang kekasih selama berlaga di lapangan. Tak jarang dia juga hadir untuk melihat langsung Ernando bertanding. Devani sendiri merupakan selebgram yang cukup terkenal, melalui Instagramnya dia banyak membagikan aktivitasnya.

Berikut 5 potret bucin Ernando Ari kiper Timnas Indonesia dengan sang kekasih:

1. Rangkul Kekasih saat Wisuda





Dia baru saja lulus dari Universitas Semarang. Dalam postingannya, Deva tampak begitu bangga memegang ijazah kelulusannya. Apalagi, ada momen Ernando Ari merangkul kekasihnya itu dengan penuh bahagia.

2. Makan Berdua Romantis





Kecantikan Devani berhasil meluluhkan hati Ernando. Salah satu potretnya yang mana keduanya makan berdua bersama. Dengan memilih rambut panjang ikal serta pilihan gaya makeup natural membuat Deva terlihat cantik.

Apalagi kiper Timnas ini hanya mengenakan pakaian casual yang memadukan sweater putih dan jeans coklat membuat mereka terlihat cocok serta romantis saat makan. Apalagi keduanya memilih makanan yang cukup banyak.