Hobi Maskeran Pakai Putih Telur? Awas 5 Efek Sampingnya

MASKER putih telur menjadi salah satu bahan alami yang kerap difavoritkan karena dipercaya memiliki banyak khasiat untuk kulit wajah. Mulai dari mencerahkan, memudarkan noda hitam, menghilangkan komedo, hingga dipercaya bisa membantu mengencangkan kulit wajah.

Namun di balik klaim akan manfaatnya, masker alami ini juga memiliki sejumlah efek samping yang jarang diketahui, terlebih bagi Anda yang punya masalah alergi kulit. Lantas, apa saja efek samping masker putih telur untuk wajah? Berikut beberapa diantaranya, dilansir dari Siloam Hospital.

Gejala intoleransi telur

Efek samping masker putih telur untuk wajah yang pertama adalah menimbulkan gejala intoleransi telur, seperti peradangan dan rasa tidak nyaman pada saluran pencernaan. Meski hanya berupa masker wajah, namun penggunaannya berisiko menyebabkan putih telur masuk ke dalam mulut meski hanya dalam jumlah kecil.

Alergi dan iritasi kulit

Bagi pemilik kulit wajah normal, penggunaan masker alami ini mungkin cenderung aman. Namun, reaksinya akan berbeda bagi pemilik masalah kulit tertentu atau jenis kulit wajah sensitif, terutama orang yang memiliki alergi terhadap telur.

Alergi terhadap telur tidak hanya sekadar tidak boleh makan telur, tetapi juga tidak disarankan untuk menggunakan masker wajah dari putih telur. Hal ini dapat menimbulkan sejumlah gejala, seperti kulit gatal, biduran, muncul ruam, dan sesak napas sesaat setelah mengoleskan masker putih telur ke wajah.

Infeksi salmonella

Salah satu bahaya menggunakan masker putih telur untuk wajah adalah menimbulkan infeksi bakteri Salmonella. Salmonella sendiri adalah bakteri yang terdapat di dalam telur mentah.

Saat menggunakan putih telur sebagai masker, dikhawatirkan tetesan dari telur mentah tersebut bersamaan dengan bakteri Salmonella di dalamnya tidak sengaja masuk ke dalam mulut hingga menimbulkan infeksi pencernaan.