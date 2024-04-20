Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Mandu untuk Camilan di Akhir Pekan, Enak dan Mudah Dibuat

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |14:31 WIB
Resep Mandu untuk Camilan di Akhir Pekan, Enak dan Mudah Dibuat
Resep Mandu. (Foto: Instagram)
DI akhir pekan, sebagian orang memilih untuk berdiam diri untuk menghabiskan libur di rumah saja. Namun tidak lengkap rasanya bila tidak menikmati camilan sambil nonton video OTT.

Untuk melengkapi keseruan di akhir pekan, Anda bisa menikmati mandu. Mandu sendiri adalah camilan khas Cina yang berisi udang, ayam, dan juga sayuran.

Tak perlu jauh-jauh ke restoran Chinese, Anda bisa membuat mandi sendiri di rumah. Berikut resep mandu ala Chef Devina seperti dilansir dari Instagram @devinahermawan.

Bahan kulit:

250 gr tepung terigu pro sedang

120 gr air

1/3 sdt garam

Bahan isian:

200 gr daging sapi giling

2 lembar sawi putih

150 gr sohun korea matang

115 gr tahu putih

4 batang daun kucai

2 batang daun bawang

1 buah bawang bombai

3 siung bawang putih, cincang halus

½ sdt jahe, parut

½ sdt garam

¼ sdt merica

1 sdt kaldu jamur

1 sdm gula palem

1 sdm kecap asin

1 sdt kecap ikan

1 sdt minyak wijen

2-3 sdm minyak

Bahan saus cocolan:

3 sdm kecap asin

1 ½ sdm cuka beras

2 sdt gochugaru

2 sdt minyak wijen

1 sdt biji wijen

1 sdt gula pasir

3 buah cabai rawit merah

1 batang daun bawang

3 siung bawang putih

30 ml minyak panas

Lainnya:

100 ml air

1 sdm minyak

