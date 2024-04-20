Mitos atau Fakta, Kalori Mie dan Roti Lebih Sedikit dari Nasi?

SEBAGIAN orang beranggapan bahwa nasi memiliki kandungan kalori yang tinggi, alhasil mereka lebih milih mengganti nasi dengan roti, mie dan juga pasta. Harapannya ketiga jenis makanan tersebut jauh lebih ringan kalorinya.

Menanggapi hal tersebut, Ahli Gizi Dr. Rita Ramayulis, DCN, M.Kes menjelaskan bahwa roti, mie dan pasta tidak termasuk makanan yang rendah kalori. Bahkan kalori ketiganya lebih tinggi dibandingkan dengan nasi putih.

“Roti, mie dan pasta tidaklah ringan. Kandungan kalorinya justru lebih tinggi daripada nasi putih,” kata Dr. Rita, dikutip dari Instagram @ritaramayulis.

Ketua Indonesia Asosiasi Ahli Gizi Olahraga (ISNA) itu juga mengungkap kalori yang dimiliki nasi putih ada sebanyak 175 kalori per 100 gram nasi. Namun 100 gram roti putih bisa mengandung kalori hampir 218 kalori lho.

Bukan cuma itu, per 100 gram mie kering dalam jenis apapun mengandung kalori mencapai 350 kalori. Jadi bisa dibayangkan, makanan yang dianggap ringan dan rendah kalori ternyata memiliki kandungan kalori yang lebih tinggi dibanding nasi putih.

“Nasi putih 100 gramnya kandungan kalorinya 175 kkal, tapi kalo 100 gram roti putih itu mengandung 218 kkal,” ujarnya.

Dr. Rita menyarankan bagi masyarakat yang ingin mengganti nasi putih ke pilihan makanan yang lebih sehat dan rendah kalori, maka sebaiknya mengkonsumsi kentang rebus, jagung rebus, ubi rebus, dan juga singkong rebus.