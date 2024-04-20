Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Tips Ciptakan OOTD Keren dengan Sneaker Putih

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |11:12 WIB
5 Tips Ciptakan OOTD Keren dengan Sneaker Putih
OOTD Sneakers. (Foto: Pexels)
A
A
A

SEPATU sneakers tidak hanya memberikan tampilan kasual dengan kaos saja, tapi juga bisa dipadupadankan dengan atasan formal sehingga memberikan tampilan lebih elegan sekaligus kasual. Sneaker, terutama yang berwarna putih, nyaman dan cocok untuk segala musim. 

Dilansir dari InStyle, ada beberapa gaya pakaian yang bisa dipadukan dengan sneakers untuk membedakan Anda.

Sneaker dengan Jeans Lurus

Jeans yang terbuat dari bahan sederhana bisa tampil menawan dalam gaya, terutama jeans yang panjangnya lurus hingga mata kaki. Gulung jeans Anda untuk menonjolkan sepatu kets Anda, atau biarkan celana menutupi pergelangan kaki Anda untuk tampilan kasual.

Gaun Strap-Slip

Gaun berleher halter cocok dipadukan dengan sepatu putih. Selain itu, bagian v-neck pada gaunnya juga lebih seksi dan modis, serta mudah dipadukan dengan sepatu tenis berwarna putih.

Kemeja oversized

Paduan kemeja kebesaran (oversized) putih berkancing dengan sepatu kets putih memang tidak pernah gagal. Tapi dalam cuaca panas cobalah gunakan kemeja berbahan linen yang sejuk atau pakai lengan pendek jika cuaca sedang hangat.

Halaman:
1 2
      
