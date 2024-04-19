Potret Maria Maria Pakai Bikini Biru di Ranjang, Pose Nunggingnya Bikin Netizen Halu

MARIA Vania memang gemar memamerkan momen berolahraganya di media sosial. Dia pun kerap menampilkan bentuk tubuh indahnya yang membuat netizen berhalusinasi menjadi kekasihnya.

Seperti pada postingan terbarunya, Maria Vania tampil seksi memakai dalaman berwarna biru. Namun yang menarik perhatian adalah beberapa posenya yang bikin netizen salfok alias salah fokus.

Pada foto pertamanya perempuan 32 tahun ini nampak pose menggoda sambil nungging di atas ranjang. Wajahnya mendekat ke kamera seolah menantang orang yang melihat foto tersebut.

Perempuan kelahiran Bandung ini menggunakan makeup tebal dengan lipstik merah merona. Sementara tampilan rambutnya dibiarkan tergerai hingga menambah keseksiannya.

Pada foto selanjutnya Vania menunjukkan lekuk tubuhnya. Dia pose berdiri dengan kesua tangan diangkat menyentuh leher belakangnya.

Vania memang memiliki tubuh yang ideal, sehingga dia sangat percaya diri menunjukkan bentuk tubuhnya.