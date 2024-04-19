Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tampilan Seksi Astrid Angel Mantan Aspri Hotman Paris, Netizen: Bidadari Garut

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |03:21 WIB
Tampilan Seksi Astrid Angel Mantan Aspri Hotman Paris, Netizen: Bidadari Garut
Astrid Angel. (Foto: Instagram)
A
A
A

ASTRID Angle dikenal sebagai mantan asisten pribadi pengacara Hotman Paris. Kini dia mengembangkan kariernya di industri hiburan dan aktif sebagai selebgram.

Dia pun kerap terlihat sebagai ring girl dalam One Pride MMA bersama Vika Chu. Penampilannya pun jadi sorotan karena memamerkan tubuhnya yang seksi.

Melalui postingannya di Instagram Astrid Angel juga kerap menunjukkan keseksiannya. Seperti baru-baru ini dia mengunggah foto memakai all black. Berikut ulasannya dari Instagram @astridangel21.

Tampil elegan

Astrid Angel

Gaya pemotretan Astrid Angel bersama fotografer Deon Angkasa. Dia memakai dress hitam dengan model cut out yang menunjukkan keseksiannya. Dia memadukan tampilannya dengan high heels hitam. Angel pose duduk menyilangkan kaki sambil pose menggoda, paras cantiknya bak barbie.

"Seksi elegan," kata @kevin***

"Princess seksi," tambah @chedro***

Tampil dengan makeup tebal

Astrid Angel

Aura cantik Angel begitu terpancar di foto ini. Terlebih lagi dia memakai makeup tebal dengan nuansa pink. Bagian matanya terlihat bold sehingga terlihat lebih tajam dan besar. Dia juga menambahkan aksesori anting besar. Sementara itu, tampilan rambutnya dikuncir dan distyling rapi.

Halaman:
1 2
      
