HOME WOMEN LIFE

Potret Seksi Pamela Safitri dengan Kemben Merah, Pamerkan Buket Bunga

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |00:32 WIB
Potret Seksi Pamela Safitri dengan Kemben Merah, Pamerkan Buket Bunga
Pamela Safitri. (Foto: Instagram)
A
A
A

PAMELA Safitri memang dikenal sebagai penyanyi dangdut yang penampilannya kerap mencuri perhatian. Salah satunya karena dia sering menunjukkan penampilan seksinya di media sosial.

Seperti pada postingan terbarunya, Pamela Safitri tampil seksi di dalam mobil. Dia sekaan memamerkan satu buket bunga besar berwarna pink.

Penasaran seperti apa potretnya? Berikut ulasannya dari Instagram @pamelaaaasafitri.

Tampol seksi pakai dress merah

Pamela Safitri

Potret Pamela saat pose di dalam mobil mewah. Dia tampil seksi memakai dress kemben warna merah dengan aksen tali di bagian depan. Dress yang ia pakai menunjukkan penampilannya yang seksi dan menggoda.

"I am a queen, and rule my world with grace and strength," tulis Pamela dalam keterangan fotonya.

Pamer buket bunga

Pamela Safitri

Pada foto selanjutnya terlihat Pamela memamerkan buket bunga besar yang berisi puluhan bunga mawar berwarna merah. Pamela pose menunduk sambil menunjukkan bunga tersebut. Kira-kira dari siapa ya bunganya?

