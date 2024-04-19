Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Momen Mesra Nana Mirdad dan Andrew White di Dapur, Netizen: Manasin Warga!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |22:40 WIB
Viral Momen Mesra Nana Mirdad dan Andrew White di Dapur, Netizen: Manasin Warga!
Viral momen mesra Nana Mirdad-Andrew White, (Foto: Instagram @nanamirdad_)
A
A
A

PASANGAN artis, Nana Mirdad dan Andrew White bisa dibilang memang merupakan pasangan suami istri di dunia hiburan yang banyak digadang-gadang sebagai couple goals banyak orang.

Pasalnya, menginjak usia pernikahan kurang lebih 17 tahun, Nana dan Andrew selalu terlihat harmonis dan jauh dari gosip miring. Malah keduanya justru tetap mesra bak pengantin baru.

Contohnya, lewat momen mesra Nana dan Andrew yang viral di dunia maya satu ini. Beredar ramai di linimasa Twitter yang dibagikan netizen pemilik akun Twitter @adnardn. Video momen potret mesra Nana yang terlihat sedang hendak memasak di dapur.

Baru saja menyalakan kompor, tak lama Andrew menghampiri sang istri. Nana menyambut kedatangan sang suami dengan senyum lebar dan meminta Andrew untuk memeluknya.

(Foto: Tangkapan layar akun Twitter @adnardn)

Bahkan kakak kandung Naysilla Mirdad tersebut sempat tertawa geli melihat aksi Andres yang tak henti menciumi wajahnya.

Halaman:
1 2
      
