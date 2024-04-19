Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Widuri Puteri, Anak Dwi Sasono yang Dapat Pujian di Film Siksa Kubur

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |19:01 WIB
Potret Widuri Puteri, Anak Dwi Sasono yang Dapat Pujian di Film Siksa Kubur
Widuri Puteri. (Foto: Instagram)
A
A
A

PUTRI Dwi Sasono, Widuri Puteri Sasono memang tengah mencoba bergelut di dunia akting. Dia baru saja bermain dalam film horor garapan Joko Anwar berjudul Siksa Kubur.

Di film itu Widuri berperan Sita remaja. Meski hanya muncul sebentar, akting Widuri Puteri sebagai Sita remaja sukses membuat penonton terkesan.

Widuri pun hadir di acara gala premier film tersebut baru-baru ini. Penampilannya terlihat cantik dan juga misterius. Berikut ulasannya dari Instagram @widuri_puteri.

Tampil dengan makeup tebal

Widuri Puteri

Potret cantik Widuri saat menjalani pemotretan sebelum acara gala premier film Siksa Kubur. Widuri memakai makeup tebal dengan eyeshadow ala Jepang menggunakan warna putih. Terdapat gambar pita di ujung matanya yang mempercantik tampilannya. Meski menggunakan makeup tebal, namun MUA Obby Farhobi tetap membuat tampilan Widuri seperti usianya. 

“Kak Widuri cantik sekali,” tambah @ayufebrina***

Foto OOTD

Widuri Puteri

Gaya OOTD Widuri dalam balutan dress dari Aesthetic Pleasure. Dia memakai dress warna silver dengan aksen gambar absktak di bagian depan. Dress ala Jepang itu terlihat sangat minimalis. Dia menambahkan pita merah panjang menjuntai sebagai hiasan di rambutnya. 

Gayanya misterius

Widuri Puteri

Menjalani pemotretan dengan fotografer Heru, gaya pemoteran Widuri nampak misterius. Dengan efek cahaya yang minim, namun memberi kesan dramatis dan misterius pada foto tersebut. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/611/3173777/marc-jvbW_large.jpg
Profil dan Potret Gemma Pinto, Pacar Supercantik Marc Marquez yang Ikut ke Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/612/3173053/dollar-4kxX_large.jpg
Segini Gaji dan Bayaran Tom Holland sebagai Spider-Man yang Alami Gegar Otak Ringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/194/3170904/erick-semj_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Elizabeth Tjandra, Istri Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang Menawan dan Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/194/3170130/leony-py61_large.jpg
Profil dan Potret Leony V, Mantan Penyanyi Cilik yang Protes Pajak Balik Nama Rumah Warisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/611/3168918/steffi-YiOw_large.jpg
Potret Steffi Zamora Pakai Gaun Putih, Berpose Mesra Bareng Nino Fernandez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/194/3168667/sri_mulyani-ZHkw_large.jpg
Potret Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang Kena Reshuffle Prabowo
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement