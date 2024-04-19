Potret Widuri Puteri, Anak Dwi Sasono yang Dapat Pujian di Film Siksa Kubur

PUTRI Dwi Sasono, Widuri Puteri Sasono memang tengah mencoba bergelut di dunia akting. Dia baru saja bermain dalam film horor garapan Joko Anwar berjudul Siksa Kubur.

Di film itu Widuri berperan Sita remaja. Meski hanya muncul sebentar, akting Widuri Puteri sebagai Sita remaja sukses membuat penonton terkesan.

Widuri pun hadir di acara gala premier film tersebut baru-baru ini. Penampilannya terlihat cantik dan juga misterius. Berikut ulasannya dari Instagram @widuri_puteri.

Tampil dengan makeup tebal

Potret cantik Widuri saat menjalani pemotretan sebelum acara gala premier film Siksa Kubur. Widuri memakai makeup tebal dengan eyeshadow ala Jepang menggunakan warna putih. Terdapat gambar pita di ujung matanya yang mempercantik tampilannya. Meski menggunakan makeup tebal, namun MUA Obby Farhobi tetap membuat tampilan Widuri seperti usianya.

“Kak Widuri cantik sekali,” tambah @ayufebrina***

Foto OOTD

Gaya OOTD Widuri dalam balutan dress dari Aesthetic Pleasure. Dia memakai dress warna silver dengan aksen gambar absktak di bagian depan. Dress ala Jepang itu terlihat sangat minimalis. Dia menambahkan pita merah panjang menjuntai sebagai hiasan di rambutnya.

Gayanya misterius

Menjalani pemotretan dengan fotografer Heru, gaya pemoteran Widuri nampak misterius. Dengan efek cahaya yang minim, namun memberi kesan dramatis dan misterius pada foto tersebut.