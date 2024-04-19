Potret Centil Ghea Youbi Bersolek di Depan Kaca, Bikin Netizen Salting

GHEA Youbi sebagai pedangdut sekaligus DJ, memang gaya penampilannya selalu mencuri perhatian. Salah satunya, karena saat di atas panggung, ia kerap tampil dengan busana cukup terbuka alias seksi dengan gaya centil.

Tak hanya itu, pedangdut asal Bogor ini juga kerap menggoda para lelaki lewat postingannya yang aduhai. Tak heran bila unggahan Ghea di Instagram ditunggu-tunggu para pengikutnya.

Seperti pada postingan terbaru di Instagram pribadinya, Ghea nampak bersolek di depan kaca sambil membuat video. Tampil mengenakan baju abu-abu, wajahnya terlihat cantik dengan makeup natural dan lipstik merah merona. Sementara itu tampilan rambut Ghea digerai dengan model lurus dengan tambahan beberapa aksesori sebagai penyempurna penampilannya.

“Pak jimat beli tongkat, selamat hari Jumat buat kamu yang gantengnya gak ada obat,” tulis Ghea goda pengikutnya di Instagram @gheayoubi, Jumat (19/4/2024)