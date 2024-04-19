Terlalu Baik, 3 Zodiak Ini Rela Memaafkan dan Beri Kesempatan Kedua

PERNAHKAH Anda dikhianati, dikecewakan, atau dilukai oleh orang terdekat? Bagi sebagian orang, hal ini bisa menjadi akhir dari sebuah hubungan.

Namun tak semua orang demikian, karena sebagian orang lagi ada loh yang mau rela memaafkan dan memberikan kesempatan kedua, meski dirinya sudah sangat dikecewakan. Apakah Anda termasuk tipe orang seperti ini?

Jika iya, mungkin dirimu adalah satu dari tiga zodiak yang disebut memiliki sifat pemaaf dan selalu bersedia memberi kesempatan kedua bahkan kepada orang yang telah menyakiti hatinya. Mengutip Bustle, Sabtu (20/4/2024) berikut tiga zodiak tersebut.

BACA JUGA:

1. Aries: Para Aries dikatakan bukan tipe orang yang suka menyimpan dendam. Mereka lebih suka menyelesaikan masalah dengan cara berdebat atau bertengkar. Sebab, mereka tahu persis apa yang dirinya inginkan dalam hidup dan tidak akan melepaskan hubungan itu dengan mudah.

BACA JUGA: