Duh! 3 Zodiak Ini Suka Ngomongin Orang Lain di Belakang

OBROLAN ringan dan gosip kadang-kadang bisa menjadi bagian dari interaksi sosial yang menyenangkan dalam kehidupan sehari-hari.

Well, sifat atau karakter suka bergosip, membicarakan orang lain di belakang secara sembunyi-sembunyi ini disebut melekat pada sebagian individu. Nah, karakter seperti ini, sedikit banyak bisa terbaca dari tanda zodiak yang dimiliki.

Sebab, bagi beberapa zodiak, seperti dikutip dari Bustle, Sabtu (20/4/2024) ada tiga zodiak yang cenderung suka membicarakan orang lain di belakang, bukan hanya sebagai hiburan, tapi juga sebagai bentuk penilaian dan pembandingan. Simak paparannya berikut ini.

1. Gemini: Zodiak yang terkenal dengan kecerdasan dan kemampuan komunikasinya ini suka bercerita dan menyebarkan informasi. Jika Anda memberi tahu mereka sesuatu yang menarik, bersiaplah untuk mendengarnya dari orang lain dalam waktu singkat.

Si Gemini tidak pandai menyimpan rahasia dan gampang tergoda untuk berbagi informasi dengan orang lain, bahkan tanpa persetujuan orang yang bersangkutan.