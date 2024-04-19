Advertisement
HOME WOMEN LIFE

3 Zodiak Diprediksi Bakal Jatuh Cinta di 2024, Anda Termasuk?

Estermia , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |15:00 WIB
3 Zodiak Diprediksi Bakal Jatuh Cinta di 2024, Anda Termasuk?
Zodiak bakal jatuh cinta di 2024, (Foto: Freepik)
TAHUN ini mungkin akan menjadi tahun yang tepat bagi beberapa orang untuk jatuh cinta. Mengingat, bagi sebagian individu yang namanya jatuh cinta kepada orang lain, bukanlah hal yang mudah.

Dilihat dari aspek astrologi, dilansir dari Bustle, Sabtu (20/4/2024) menurut ahli astrolog Catherine Gerdes, ternyata tahun 2024 ini diprediksi akan ada beberapa zodiak yang bisa beruntung dalam hal percintaan karena mereka akan merasakan jatuh cinta kepada seseorang. Berikut paparan singkatnya.

1. Gemini: Bagi si Gemini, diramalkan kemungkinan akan merasakan jatuh cinta yang dalam selama beberapa bulan mendatang. Mereka akan termotivasi untuk mencari tipe cinta sejati yang dicari dan memulai suatu hubungan yang menyenangkan.

 BACA JUGA:

2. Libra: Tahun ini juga akan membawa kebahagiaan bagi pemilik zodiak Libra. Libra memiliki peluang dalam urusan percintaan dan akan lebih terbuka terhadap suatu kemungkinan, seperti bertemu dengan seseorang yang menarik bahkan mantan pacar sekalipun?

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
