HOME WOMEN LIFE

3 Zodiak Ini Jarang Stres Soal Masalah Uang

Estermia , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |12:00 WIB
3 Zodiak Ini Jarang Stres Soal Masalah Uang
Zodiak jarang stres soal uang, (Foto: Benzoix/Freepik)
A
A
A

BAGI sebagian orang, uang adalah segalanya. Banyak orang yang menabung mati-matian, mengejar gaji tinggi, dan stres karena tagihan kartu kredit dan lainnya.

Nah, bagi sebagian orang lainnya, uang jarang jadi hal yang membuat dirinya stress dalam menjalani hidup. Mungkin Anda salah satunya? Melansir dari Bustle, Sabtu (20/4/2024) menurut ahli astrolog Stina Garbis, ada beberapa zodiak yang punya pandangan santai terhadap uang.

Sehingga membuat mereka lebih bahagia tanpa harus khawatir tentang tagihan dan tabungan. Berikut penjelasannya. 

1. Gemini: Para pemilik zodiak ini lebih suka bersosialisasi, bersenang-senang, dan mengikuti arus hidup. Mereka mungkin tampak ceroboh dengan uang, tapi mereka adalah orang yang paling bahagia. Gemini selalu menemukan cara untuk bersenang-senang, seperti makan malam dengan teman atau sekedar jalan-jalan.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
