HOME WOMEN LIFE

Gaya Hot Mom Aura Kasih Momong Anak, Netizen Berebut Ingin Jadi Papa Mudanya

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |13:10 WIB
Gaya Hot Mom Aura Kasih Momong Anak, Netizen Berebut Ingin Jadi Papa Mudanya
Aura Kasih dan Anaknya. (Foto: Instagram)




AURA Kasih adalah salah satu artis yang penampilannya selalu menarik perhatian. Tak hanya cantik, dia juga memiliki gaya outfit yang stylish.

Seperti pada postingan terbarunya, Aura Kasih mengunggah momen dirinya saat ngasih buah hati, Bella. Pada foto itu terlihat Aura Kasih sedang berada di sebuah toko mainan.



“Me and mini me,” tulis Aura Kasih dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @aurakasih.

Janda satu anak itu tampil anggun memakai dress warna putih. Dress yang dia pakai memiliki aksen ring warna gold sebagai statement pada penampilannya.



Dress simple yang dia pakai dipadukan dengan handle bag warna pink gradasi dan high heels. Untuk tampilannya ini dia memilih menggerai rambut panjangnya dan memakai makeup flawless.

Sementara sang anak terlihat menggemaskan dengan dress warna hitam dipadukan dengan flat shoes. Gaya rambutnya terlihat dicurly dan diberi jepitan menggemaskan.








