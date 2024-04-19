Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Warga Dubai Malah Main Jetski hingga Kano saat Banjir, Netizen: Orang Kaya Mah Beda

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |12:04 WIB
Viral Warga Dubai Malah Main Jetski hingga Kano saat Banjir, Netizen: Orang Kaya Mah Beda
Warga Dubai saat Banjir. (Foto: TikTok)
A
A
A

HUJAN lebat disertai dengan petir melanda Kota Dubai dan daerah lainnya di Uni Emirat Arab. Imbasnya, hampir di seluruh wilayah tersebut kini sedang terendam banjir lantaran perubahan cuaca yang ekstrim.

Meski sedang dilanda bencana, beberapa warga di Kota Dubai dan sekitarnya justru tampak tidak berhenti melakukan beberapa aktivitas. Salah satunya beberapa warga di kawasan Al Barsha, Dubai, yang belakangan viral karena justru bermain jetski hingga perahu kano di tengah banjir. 

Banjir yang menggenangi sekitar pemukiman warga itu tampak dimanfaatkan mereka untuk bermain olahraga air yang biasa dilakukan di pantai tersebut. 

Warga Dubai

Momen beberapa warga yang asyik bermain jetski dan kano tersebut tampak terekam dalam sebuah video dan diunggah di akun TikTok @5alidd7. “Al Barsha ketika hujan,” tulis keterangan unggahan akun tersebut dalam bahasa Inggris. 

Dalam video tersebut, terlihat salah satu pria tampak begitu asyik mengendarai jetski miliknya di atas banjir setinggi lutut yang menggenangi sekitar pemukiman mereka. 

Jetski tersebut tampak meluncur dengan lancar di atas genangan air banjir. 

Warga Dubai

Sementara itu, ada juga dua warga yang terlihat menaiki sebuah perahu kano berwarna merah. Salah satunya, terlihat asyik mengayuh kano tersebut agar bisa berjalan di atas genangan banjir tersebut. 

Video tersebut lantas viral dan sukses mencuri perhatian netizen. Tidak terkecuali netizen Indonesia. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3070727/viral_pancake-3IkY_large.jpg
Viral Pedagang Kaki Lima Ini Jual Pancake Bergambar Vadel, Netizen Auto Nggak Nafsu Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/298/3070725/viral_food_vlogger-neco_large.jpg
Viral Food Vlogger Ini Diboikot Pengusaha Kuliner Jogja Karena Beri Review Nyeleneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042388/media_sosial_dobrak_cara_tradisional_meraih_kepopuleran-JCOF_large.jpg
Media Sosial Dobrak Cara Tradisional Meraih Kepopuleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023207/potret-david-beckham-jadi-bapak-bapak-pensiunan-sibuk-panen-daun-bawang-LCVv9EXC5j.jpg
Potret David Beckham Jadi Bapak-bapak Pensiunan, Sibuk Panen Daun Bawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023136/viral-kisah-gadis-beri-rating-hantu-yang-pernah-dilihat-pocong-kepo-hingga-nyi-roro-kidul-2jOkvMgUct.jpg
Viral Kisah Gadis Beri Rating Hantu yang Pernah Dilihat, Pocong Kepo hingga Nyi Roro Kidul
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement