Viral Warga Dubai Malah Main Jetski hingga Kano saat Banjir, Netizen: Orang Kaya Mah Beda

HUJAN lebat disertai dengan petir melanda Kota Dubai dan daerah lainnya di Uni Emirat Arab. Imbasnya, hampir di seluruh wilayah tersebut kini sedang terendam banjir lantaran perubahan cuaca yang ekstrim.

Meski sedang dilanda bencana, beberapa warga di Kota Dubai dan sekitarnya justru tampak tidak berhenti melakukan beberapa aktivitas. Salah satunya beberapa warga di kawasan Al Barsha, Dubai, yang belakangan viral karena justru bermain jetski hingga perahu kano di tengah banjir.

Banjir yang menggenangi sekitar pemukiman warga itu tampak dimanfaatkan mereka untuk bermain olahraga air yang biasa dilakukan di pantai tersebut.

Momen beberapa warga yang asyik bermain jetski dan kano tersebut tampak terekam dalam sebuah video dan diunggah di akun TikTok @5alidd7. “Al Barsha ketika hujan,” tulis keterangan unggahan akun tersebut dalam bahasa Inggris.

Dalam video tersebut, terlihat salah satu pria tampak begitu asyik mengendarai jetski miliknya di atas banjir setinggi lutut yang menggenangi sekitar pemukiman mereka.

Jetski tersebut tampak meluncur dengan lancar di atas genangan air banjir.

Sementara itu, ada juga dua warga yang terlihat menaiki sebuah perahu kano berwarna merah. Salah satunya, terlihat asyik mengayuh kano tersebut agar bisa berjalan di atas genangan banjir tersebut.

Video tersebut lantas viral dan sukses mencuri perhatian netizen. Tidak terkecuali netizen Indonesia.