Potret Ernando Ari, Penyelamat Gawang Indonesia saat Melawan Australia

NAMA penjaga gawang Timnas Indonesia U-23, Ernando Ari Sutaryadi memang tengah menjadi perbincangan. Pria 22 tahun ini menjadi Man of The Match dalam pertandingan melawan Australia semalam.

Kepiawaiannya menjaga gawang Indonesia tidak kebobolan memang patut diacungi jempol. Apalagi, pria asal Semarang ini berhasil menggagalkan penalti dari Australia.

Tak ayal, penampilannya pun langsung jadi sorotan banyak orang. Nah, berikut beberapa foto Ernando Ari seperti dilansir dari akun Instagramnya @nandoariiiss.

Ganteng Berbaju hitam

Dalam foto ini Nando terlihat tengah memamerkan sarung tangan hitamnya. Memakai tshirt hitam, dia nampak berfoto menoleh dan tidak fokus ke arah kamera.

Penampilan Ernando memang bisa dibilang tampan, dengan rambut hitamnya yang disisir rapi, dia pun tampil gagah.

Tidur Telanjang Dada

Nando terlihat tidur atau pura-pura tidur bertelanjang dada. Tapi yang memang menjadi fokus dalam potretnya ini adalah medali emas yang dia raih di ajang SEA Games 2023.

Medali ini merupakan medali Emas SEA games pertama setelah 1991. Tidak heran jika Ernando pun terlihat sangat senang hingga membawa tidur medali tersebut.