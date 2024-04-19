Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Ernando Ari, Penyelamat Gawang Indonesia saat Melawan Australia

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |08:17 WIB
Potret Ernando Ari, Penyelamat Gawang Indonesia saat Melawan Australia
Ernando Ari. (Foto: Instagram)
A
A
A

NAMA penjaga gawang Timnas Indonesia U-23, Ernando Ari Sutaryadi memang tengah menjadi perbincangan. Pria 22 tahun ini menjadi Man of The Match dalam pertandingan melawan Australia semalam.

Kepiawaiannya menjaga gawang Indonesia tidak kebobolan memang patut diacungi jempol. Apalagi, pria asal Semarang ini berhasil menggagalkan penalti dari Australia.

Tak ayal, penampilannya pun langsung jadi sorotan banyak orang. Nah, berikut beberapa foto Ernando Ari seperti dilansir dari akun Instagramnya @nandoariiiss.

Ganteng Berbaju hitam

Ernando Ari

Dalam foto ini Nando terlihat tengah memamerkan sarung tangan hitamnya. Memakai tshirt hitam, dia nampak berfoto menoleh dan tidak fokus ke arah kamera.

Penampilan Ernando memang bisa dibilang tampan, dengan rambut hitamnya yang disisir rapi, dia pun tampil gagah.

Tidur Telanjang Dada

Ernando Ari

Nando terlihat tidur atau pura-pura tidur bertelanjang dada. Tapi yang memang menjadi fokus dalam potretnya ini adalah medali emas yang dia raih di ajang SEA Games 2023.

Medali ini merupakan medali Emas SEA games pertama setelah 1991. Tidak heran jika Ernando pun terlihat sangat senang hingga membawa tidur medali tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/51/3179969//patrick_kluivert-g4HF_large.jpg
Andre Rosiade Sebut Mimpi Timnas Indonesia Dihancurkan Patrick Kluivert: Waktu Itu ke Piala Dunia 2026 Masih Nyata!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/51/3179967//jay_idzes-fDkw_large.jpg
Jadi Kapten Timnas Indonesia, Jay Idzes Ungkap Makna Mendalam Main untuk Skuad Garuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/51/3179955//timnas_indonesia_tidak_akan_bertemu_oman_pada_november_2025_pssi-ySnt_large.jpg
Timnas Indonesia dan Oman Disebut Berebut 1 Tiket Piala Dunia 2026 pada November 2025, Begini Faktanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/51/3179952//pssi_belum_melakukan_evaluasi_setelah_timnas_indonesia_gagal_lolos_piala_dunia_2026_pssi-mdyF_large.jpg
Rapat Exco PSSI Kegagalan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 Tak Kunjung Digelar, Andre Rosiade: Kenapa Diulur-Ulur?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/47/3179834//jay_idzes-q5Zt_large.jpg
Buka-bukaan, Jay Idzes Ungkap Bujuk Rayu Fabio Grosso Sebelum Gabung Sassuolo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/51/3179831//jay_idzes-HMxO_large.jpg
Kisah Jay Idzes, Kapten Timnas Indonesia yang Diramal Legenda Sassuolo Bakal Jadi Bintang Klub Elite Eropa
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement