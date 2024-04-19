5 Tips Simpan Sisa Buah dan Sayuran yang Sudah Dipotong

MEMOTONG buah dan sayuran dalam ukuran porsiyang dibutuhkan, sering kita lakukan sebagai pilihan efisien untuk mengurangi pemborosan dan memudahkan persiapan makanan sehari-hari.

Sehingga buah dan sayuran digunakan sebagai bahan makanan sesuai kebutuhan dan menghindari sisa makanan yang dibuang. Namun, di sisi lain menyimpan buah dan sayur yang sudah dipotong setengah ini memang gampang-gampang susah.

Paparan udara dan oksidasi dapat mempercepat proses pembusukan, membuat buah dan sayur menjadi layu dan tidak segar lagi dalam waktu singkat. Maka dari itu, patut tahu bagaimana cara menyimpan buah dan sayuran yang sudah dipotong agar tetap segar, berikut lima tipsnya sebagaimana dilansir dari NDTV Food, Jumat (19/4/2024)

1. Simpan dalam wadah kedap udara di kulkas: Ini mencegah paparan udara yang memicu mempercepat oksidasi, yang bisa membuat buah dan sayur berubah warna menjadi tidak segar dan layu dalam waktu singkat. Pakai wadah plastik atau kaca, dan plastik ziplock dengan penutup rapat ya!

2. Gunakan plastik wrap: Plastic wrap banyak digunakan karena kemampuannya untuk menjaga kualitas makanan. Pastikan telah menutup secara rapat, sehingga membantu memperlambat proses pembusukan dan menjaga kesegaran buah dan sayur lebih lama.