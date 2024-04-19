Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

5 Tips Simpan Sisa Buah dan Sayuran yang Sudah Dipotong

Dita Pramesti , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |13:30 WIB
5 Tips Simpan Sisa Buah dan Sayuran yang Sudah Dipotong
Tips menyimpan sisa buah dan sayuran sudah dipotong, (Foto: Freepik)
A
A
A

MEMOTONG buah dan sayuran dalam ukuran porsiyang dibutuhkan, sering kita lakukan sebagai pilihan efisien untuk mengurangi pemborosan dan memudahkan persiapan makanan sehari-hari.

Sehingga buah dan sayuran digunakan sebagai bahan makanan sesuai kebutuhan dan menghindari sisa makanan yang dibuang. Namun, di sisi lain menyimpan buah dan sayur yang sudah dipotong setengah ini memang gampang-gampang susah.

 BACA JUGA:

Paparan udara dan oksidasi dapat mempercepat proses pembusukan, membuat buah dan sayur menjadi layu dan tidak segar lagi dalam waktu singkat. Maka dari itu, patut tahu bagaimana cara menyimpan buah dan sayuran yang sudah dipotong agar tetap segar, berikut lima tipsnya sebagaimana dilansir dari NDTV Food, Jumat (19/4/2024)

 BACA JUGA:

1. Simpan dalam wadah kedap udara di kulkas: Ini mencegah paparan udara yang memicu mempercepat oksidasi, yang bisa membuat buah dan sayur berubah warna menjadi tidak segar dan layu dalam waktu singkat. Pakai wadah plastik atau kaca, dan plastik ziplock dengan penutup rapat ya!

2. Gunakan plastik wrap: Plastic wrap banyak digunakan karena kemampuannya untuk menjaga kualitas makanan. Pastikan telah menutup secara rapat, sehingga membantu memperlambat proses pembusukan dan menjaga kesegaran buah dan sayur lebih lama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/629/3164599/anak-5bOa_large.jpg
5 Trik Biasakan Anak Doyan Makan Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/298/3164596/anak-clEg_large.jpg
Tips agar Anak Doyan Sayur dan Tidak Jajan Sembarangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/298/3156574/salak-V9a1_large.jpg
5 Buah-buahan yang Ternyata Berasal dari Jakarta, Ada Menteng dan Kecapi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/298/3153024/tips_simpan_buah_dan_sayur_agar_awet_jauhi_buah_yang_mengandung_gas_etilen_di_kulkas-coNg_large.jpg
Tips Simpan Buah dan Sayur Agar Awet, Jauhi Buah yang Mengandung Gas Etilen di Kulkas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/298/3149744/mangga-hiUg_large.jpg
6 Buah Tinggi Kadar Gula, Penderita Diabetes Wajib Tau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/612/3143290/jeruk-TnJE_large.jpg
6 Buah Kaya Kalsium, Bagus Buat Kesehatan Tulang Moms
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement