Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Deretan Tas Mahal Kartika Putri, Totalnya Capai Rp1,7 Miliar!

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |20:01 WIB
Deretan Tas Mahal Kartika Putri, Totalnya Capai Rp1,7 Miliar!
Kartika Putri. (Foto: Instagram)
A
A
A

KARTIKA Putri memang seorang sosialita sebelum menjadi istri Habib Usman. Dia pun masih memiliki koleksi tas mahal yang ditempatkan di ruangan khusus.

Ya, Kartika Putri sengaja membuat ruangan khusus untuk menyimpan beberapa tas luxury brand-nya. Ini kerap dilakukan kolektor demi menjaga kualitas tas, karena barang mewah itu dapat menjadi ladang bisnis.

Di media sosial pun kini viral tayangan memperlihatkan koleksi tas mahal Kartika Putri, salah satu akun Instagram membagikan ulang video tersebut yaitu @lambegosiip. So, apa saja koleksi tas mahal Kartika Putri?

Hermes Kelly 20 Mini Sellier Bleu Hydra Chèvre Mysore Gold Hardware

Tas Kartika Putri

Tas berwarna biru dengan aksen emas di bagian kunci ini harganya di kisaran Rp340 juta. Bukan barang main-main kan?

Hermes Kelly 28 Sellier Handbag

Tas Kartika Putri

Di samping tas biru itu, ada tas mahal berikut yang mana harga di pasaran untuk tas Hermes Kelly 28 Sellier Handbag adalah Rp308 jutaan.

Hermes Verrou Chaine Mini Bagaholicboy

Tas Kartika Putri

Tas ini menurut Kartika Putri adalah barang spesial. Untuk harga, Hermes tipe ini dibanderol sekitar Rp127 jutaan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/04/16/194/2395771/4-gaya-hijab-syari-kartika-putri-anggun-dan-cantik-DrG2KwZvOv.jpg
4 Gaya Hijab Syari Kartika Putri, Anggun dan Cantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/12/13/196/2141730/pake-outfit-pink-kembaran-momen-kartika-putri-gedung-putrinya-bikin-gemas-FCxajkfHQO.jpg
Pake Outfit Pink Kembaran, Momen Kartika Putri Gendong Putrinya Bikin Gemas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/02/04/196/2013549/potret-kemesraan-kartika-putri-dan-habib-usman-saat-liburan-ke-amerika-Mw4Z1RxWpr.jpg
Potret Kemesraan Kartika Putri dan Habib Usman saat Liburan ke Amerika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/09/10/194/1948479/5-potret-gaya-hijab-kartika-putri-yang-simpel-dan-cantik-HQKcaivgBG.jpg
5 Potret Gaya Hijab Kartika Putri yang Simpel dan Cantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/04/03/194/1881654/terkait-puisi-sukmawati-kartika-putri-ungkap-manfaat-bercadar-bagi-perempuan-muslim-zuwX8n6L4t.jpg
Terkait Puisi Sukmawati, Kartika Putri Ungkap Manfaat Bercadar bagi Perempuan Muslim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/02/12/194/1858317/mantap-berhijrah-ini-penampilan-kartika-putri-mengenakan-hijab-jaE99erdV0.jpg
Mantap Berhijrah, Ini Penampilan Kartika Putri Mengenakan Hijab
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement