Deretan Tas Mahal Kartika Putri, Totalnya Capai Rp1,7 Miliar!

KARTIKA Putri memang seorang sosialita sebelum menjadi istri Habib Usman. Dia pun masih memiliki koleksi tas mahal yang ditempatkan di ruangan khusus.

Ya, Kartika Putri sengaja membuat ruangan khusus untuk menyimpan beberapa tas luxury brand-nya. Ini kerap dilakukan kolektor demi menjaga kualitas tas, karena barang mewah itu dapat menjadi ladang bisnis.

Di media sosial pun kini viral tayangan memperlihatkan koleksi tas mahal Kartika Putri, salah satu akun Instagram membagikan ulang video tersebut yaitu @lambegosiip. So, apa saja koleksi tas mahal Kartika Putri?

Hermes Kelly 20 Mini Sellier Bleu Hydra Chèvre Mysore Gold Hardware

Tas berwarna biru dengan aksen emas di bagian kunci ini harganya di kisaran Rp340 juta. Bukan barang main-main kan?

Hermes Kelly 28 Sellier Handbag

Di samping tas biru itu, ada tas mahal berikut yang mana harga di pasaran untuk tas Hermes Kelly 28 Sellier Handbag adalah Rp308 jutaan.

Hermes Verrou Chaine Mini Bagaholicboy

Tas ini menurut Kartika Putri adalah barang spesial. Untuk harga, Hermes tipe ini dibanderol sekitar Rp127 jutaan.