HOME WOMEN FASHION

Potret Gaya Basah-basahan Jennie BLACKPINK di Vogue Korea

Estermia , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |12:30 WIB
Potret Gaya Basah-basahan Jennie BLACKPINK di Vogue Korea
Potret gaya basah-basahan Jennie BLACKPINK, (Foto: Instagram @voguekorea)
A
A
A

JENNIE BLACKPINK kembali menggemparkan dunia maya dengan gaya penampilan seksinya. Bukan di atas panggung, tapi kali ini lewat pemotretan editorial terbarunya.

Pemotretan dengan gaya konsep tampilan ‘Wet Look’ ini dilakukan Jennie bersama majalah fesyen ternama Vogue Korea. Menunjukkan tampilan "wet look rapper BLACKPINK satu ini tampil menggoda, membuat para penggemar jadi gagal fokus dan tak henti-hentinya memujinya.

Melansir dari Koreaboo, Jumat (19/4/2024) Jennie tampil memukau dengan rambut basah yang disisir ke belakang, seolah baru keluar dari air.

(Foto: Instagram @voguekorea) 

Wajah cantiknya disempurnakan dengan makeup minimalis, menghasilkan aura natural yang memesona, bergaya mempromosikan aneka perhiasan keluaran Chanel yang ia wakili sebagai global brand ambassador.

Halaman:
1 2
      
