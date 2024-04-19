Potret Gaya Basah-basahan Jennie BLACKPINK di Vogue Korea

JENNIE BLACKPINK kembali menggemparkan dunia maya dengan gaya penampilan seksinya. Bukan di atas panggung, tapi kali ini lewat pemotretan editorial terbarunya.

Pemotretan dengan gaya konsep tampilan ‘Wet Look’ ini dilakukan Jennie bersama majalah fesyen ternama Vogue Korea. Menunjukkan tampilan "wet look rapper BLACKPINK satu ini tampil menggoda, membuat para penggemar jadi gagal fokus dan tak henti-hentinya memujinya.

Melansir dari Koreaboo, Jumat (19/4/2024) Jennie tampil memukau dengan rambut basah yang disisir ke belakang, seolah baru keluar dari air.

BACA JUGA: Jennie BLACKPINK Ditunjuk Jadi Wajah Baru Brand Kelas Atas Maison Kitsun

(Foto: Instagram @voguekorea)

Wajah cantiknya disempurnakan dengan makeup minimalis, menghasilkan aura natural yang memesona, bergaya mempromosikan aneka perhiasan keluaran Chanel yang ia wakili sebagai global brand ambassador.