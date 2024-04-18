5 Alasan Klasik ART Tak Kembali Bekerja Usai Mudik, Ada yang Ngalamin?

LEBARAN telah usai, dan para pemudik mulai kembali ke Jakarta dan melakukan rutinitasnya sepertj sedia kala. Namun, salah satu permasalahan yang sering terjadi usai lebaran ialah tak kembalinya asisten rumah tangga alias ART.

Fenomena ini cukup meresahkan para pengguna jasa ART. Apalagi tak mudah untuk mencari pengganti asisten rumah tangga yang dapat dipercaya untuk mengurus keperluan rumah.

Biasanya, para ART memiliki seribu alasan untuk tidak kembali bekerja. Berikut sederet alasan klasik ART bila enggan kembali bekerja dilansir akun TikTok, @ziajuara.

Tak Diizinkan Suami

Alasan pertama tak diizinkan suami untuk kembali bekerja. Biasanya, para ART akan menyebut alasan berikut sebagai tanda dirinya tak ingin bekerja lagi di Rumah Anda. Parahnya lagi, terkadang para ART ini justru memilih untuk bekerja di tempat lain.

Alasan Keluarga

Kemudian ada alasan keluarga. Alasan klasik ini biasanya diucap ART untuk tak kembali bekerja ke tempat majikan. Biasanya, alasan yang diucap seperti menjaga orangtua yang sakit, saudara hajatan, dan masih banyak lagi.

Ingin Dijodohkan

Pernah dengar alasan ART ingin dijodohkan? Alasan klasik tersebut juga sering diucap para ART yang tak ingin kembali bekerja. Mereka mengatakan sudah dijodohkan di kampung halaman. Hal ini jadi alasan mereka untuk tak lagi kembali ke rumah majikan.