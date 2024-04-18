Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Alasan Klasik ART Tak Kembali Bekerja Usai Mudik, Ada yang Ngalamin?

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |08:07 WIB
5 Alasan Klasik ART Tak Kembali Bekerja Usai Mudik, Ada yang Ngalamin?
Ilustrasi ART. (Foto: Freepik)
A
A
A

LEBARAN telah usai, dan para pemudik mulai kembali ke Jakarta dan melakukan rutinitasnya sepertj sedia kala. Namun, salah satu permasalahan yang sering terjadi usai lebaran ialah tak kembalinya asisten rumah tangga alias ART.

Fenomena ini cukup meresahkan para pengguna jasa ART. Apalagi tak mudah untuk mencari pengganti asisten rumah tangga yang dapat dipercaya untuk mengurus keperluan rumah.

Biasanya, para ART memiliki seribu alasan untuk tidak kembali bekerja. Berikut sederet alasan klasik ART bila enggan kembali bekerja dilansir akun TikTok, @ziajuara.

Tak Diizinkan Suami

Alasan ART

Alasan pertama tak diizinkan suami untuk kembali bekerja. Biasanya, para ART akan menyebut alasan berikut sebagai tanda dirinya tak ingin bekerja lagi di Rumah Anda. Parahnya lagi, terkadang para ART ini justru memilih untuk bekerja di tempat lain.

Alasan Keluarga

Alasan ART

Kemudian ada alasan keluarga. Alasan klasik ini biasanya diucap ART untuk tak kembali bekerja ke tempat majikan. Biasanya, alasan yang diucap seperti menjaga orangtua yang sakit, saudara hajatan, dan masih banyak lagi.

Ingin Dijodohkan

Alasan ART

Pernah dengar alasan ART ingin dijodohkan? Alasan klasik tersebut juga sering diucap para ART yang tak ingin kembali bekerja. Mereka mengatakan sudah dijodohkan di kampung halaman. Hal ini jadi alasan mereka untuk tak lagi kembali ke rumah majikan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3070727/viral_pancake-3IkY_large.jpg
Viral Pedagang Kaki Lima Ini Jual Pancake Bergambar Vadel, Netizen Auto Nggak Nafsu Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/298/3070725/viral_food_vlogger-neco_large.jpg
Viral Food Vlogger Ini Diboikot Pengusaha Kuliner Jogja Karena Beri Review Nyeleneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042388/media_sosial_dobrak_cara_tradisional_meraih_kepopuleran-JCOF_large.jpg
Media Sosial Dobrak Cara Tradisional Meraih Kepopuleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023207/potret-david-beckham-jadi-bapak-bapak-pensiunan-sibuk-panen-daun-bawang-LCVv9EXC5j.jpg
Potret David Beckham Jadi Bapak-bapak Pensiunan, Sibuk Panen Daun Bawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023136/viral-kisah-gadis-beri-rating-hantu-yang-pernah-dilihat-pocong-kepo-hingga-nyi-roro-kidul-2jOkvMgUct.jpg
Viral Kisah Gadis Beri Rating Hantu yang Pernah Dilihat, Pocong Kepo hingga Nyi Roro Kidul
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement