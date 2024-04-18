Beredar Video Para Pramugari Emirates ketika Dievakuasi, Mirip Model Nyoba Baju di Catwalk

HUJAN badai yang melanda Uni Emirat Arab dalam beberapa hari terakhir menyebabkan banjir hingga mengganggu penerbangan di bandara internasional Dubai. Badai topan terburuk dalam sejarah 76 tahun yang melanda UEA itu lantas membuat perjalanan lapangan terbang tersibuk di dunia tersebut itu ikut terganggu.

Bahkan, operasional penerbangan di bandara internasional Dubai terpaksa harus dihentikan sementara karena air menggenangi hampir seluruh kawasan landasan pacu.

Selain itu, baru-baru ini viral di media sosial X pemandangan ‘chaos’ beberapa pramugari maskapai penerbangan Emirates yang dievakuasi menggunakan bis saat hujan badai melanda UEA. Video evakuasi beberapa pramugari Emirates itu salah satunya dibagikan di akun X @The_Lioness13.

Dalam video tersebut, terlihat para pramugari yang tampak rapi dengan seragam berwarna beige, terlihat kewalahan saat akan turun setelah dievakuasi dari bandara internasional Dubai menggunakan sebuah bis.

Mereka bahkan terlihat menutupi bagian kepala hingga tubuh mereka menggunakan kantong kresek hingga plastik seadanya agar tidak kebasahan dari hujan badai yang sedang melanda wilayah tersebut. Hanya saja, potret mereka keluar dari pintu bus ini seperti tengah menggunakan kostum untuk menuju panggung catwalk.

Seperti diketahui, menurut data meteorologi di Bandara Internasional Dubai, curah hujan yang mulai turun pada Senin malam (15/4) mencapai sekitar 20 milimeter (0,79 inci), dan mulai membasahi kawasan gurun dan jalan-jalan raya.