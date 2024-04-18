Potret Wulan Guritno Makan Es Krim di Pantai, Pose Centilnya Menggemaskan

WULAN Guritno terlihat merayakan ulang tahunnya yang ke-43 di Bali. Perempuan ini pun nampak merayakannya dengan anak-anak dan orang terdekatnya.

Momen Wulan Guritno selama di Bali dia bagikan di laman Instagram pribadinya. Tak jarang penampilannya jadi sorotan karena meskipun sudah kepala empat gayanya tetap stylish.

Seperti pada postingan terbarunya Wulan terlihat pose di pantai memakai crop top, bikini, dan kain yang dililitkan di pinggulnya. Wulan tampak manis mengenakan busana warna gradasi pastel

"Coral reefs are the heart of our ocean," tulis Wulan dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram.

Ibu tiga anak ini pose sedang memakan sate buah sambil. Dia memberikan ekspresi wajah menggemaskan sambil menggigit buah tersebut.

Pada foto selanjutnya Wulan sedang berendam di pantai, Dia begitu menikmati momen-momen berenang sambil tersenyum dan menutup matanya. Di foto ini Wulan juga pose membentangkan tangan dengan rambut basah yang tetap tertata rapi.