Siasat Agen BRILink Terhindari dari Pelaku Kejahatan, Jangan Pegang Banyak Uang Cash

SUKSES menjadi Agen BRILink tidak membuat pasangan Sugiharto dan Komariah lengah dalam menjaga keamanan. Pasalnya, pelaku kejahatan sering kali mengintai para Agen BRILink.

Pemilik Agen BRILink Karya Indah, Sugiharto dan Komariah memang sangat berhati-hati ketika menerima nasabah yang ingin melakukan transaksi besar. Apalagi jika mereka tidak mengenal orangnya alias belum pernah sekali pun melakukan transaksi perbankan di tempatnya.

“Waktu awal menjadi Agen BRILink, pernah mengalami was-was. Kalau nasabah baru dan melakukan transaksi besar, kami langsung bilang tidak bisa,” tutur Komariah kepada Okezone.com di lokasi usahanya, Jalan H Teluk Gong Nomor 424, Kelurahan Pejagalan, Jakarta Utara, baru-baru ini.

Sugiharto dan Komariah sukses jadi Agen BRILink. (Foto: Tuty Ocktaviany)

Berbeda perlakukan jika nasabahnya sudah lama dikenal, Komariah tetap melayani.

“Bukannya kami suudzon, tapi jaga-jaga saja. Kami tidak terima transaksi yang besar. Tinggal bagaimana kami menyampaikan ke nasabah agar tidak tersinggung,” ucapnya.

Sepanjang menjadi Agen BRILink dari 2016, Komariah mengatakan bahwa nasabahnya pernah ada yang kena hipnotis.

“Ada waktu itu anak SMP, dibilang menang hadiah dan harus mengirimkan sejumlah nominal ke rekening tertentu. Dia harus transfer buat pajak dan lainnya. Saya waktu itu akhirnya curiga dan mengingatkan bahwa dia kena modus kejahatan. Kasihannya lagi, dia sampai mengambil uang milik orangtuanya dan sudah bayar Rp2 juta,” katanya mengenang.

Komariah bersyukur selama menjadi Agen BRILink tidak mendapatkan ujian. Kendati demikian, dia dan sang suami terus berhati-hati dalam mengantisipasi adanya pelaku kejahatan.

“Buat Agen BRILink baru, tetap harus hati-hati dengan pelaku kejahatan. Jangan tergiur dengan iming-iming mendapatkan fee besar, kata Komariah.

Selain itu, Komariah juga mengantisipasi peredaran uang palsu. “Saya ada alat khusus untuk mengecek uangnya asli atau palsu. Biasanya akan kelihatan nyala pada nomor seri, di mana warnanya berbeda,” katanya.

Ketika mendapatan uang palsu, Komariah pun sangat berhati-hati menyampaikan ke nasabahnya agar tidak tersinggung. “Saya suka bilang, ‘Maaf pak, duitnya ada yang lain.’ Mereka langsung paham meski ada yang tanya alasannya kenapa.”

Berada di lokasi yang strategi dekat pasar, Agen BRILink Karya Indah bersyukur memiliki banyak nasabah. Terutama nasabah dari lapisan masyarakat menengah ke bawah.

“Nasabah kami, 80 persen sendiri kebanyakan melakukan transaksi tarik dan transfer uang. Lainnya banyak untuk bayar listrik, tagihan air, cicilan motor, pinjaman, dan cicilan BRI,” ucapnya.

Berkat pelayanan yang baik dan komunikasi yang ramah dengan pelanggan, Agen BRILink Karya Indah sukses menggaet banyak nasabah. Setiap bulan, banyak transaksi perbankan dilakukan di Agen BRILink.

Dengan banyaknya transaksi yang dilakukan nasabah, Agen BRILink Karya Indah sering kali mendapatkan reward dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI.

“Tahun 2027, kami dapat umrah. Lalu setelahnya dapat motor. Tahun 2022 lalu, kami dapat mobil. Reward itu kami peroleh karena mendapatkan transaksi terbanyak se-Indonesia. Tidak menyangka, dengan menjadi Agen BRILink bisa membantu mendampingi usaha utama kami,” kata Komariah yang bisa bekerja hingga pukul 22.00 WIB untuk mengejar target hingga 10 ribu transaksi sebulan.

Bagi Komariah, kunci sukses menjadi Agen BRILink terletak pada pelayanan yang baik. Selain itu, dia juga sering mengapresiasi nasabah dengan memberikan kalender saat pergantian tahun.

“Kalau Lebaran, kami juga menyediakan uang baru. Biasanya nasabah suka menukar uang baru,” katanya yang menerapkan kerja harus enjoy, senang dan menguasai fitur-fitur BRILink.

Komariah pun tidak pelit berbagi ilmu kepada Agen BRILink yang baru agar bisa meraih kesuksesan.

“Bangun chemistry sama nasabah dan terapkan sifat kekeluargaan. Tarif untuk nasabah juga kompetitif dibandingkan agen lain. Jangan lupa, bangun kepercayaan. Jika ada nasabah yang bertanya, kita upayakan untuk menjelaskan. Setidaknya ada solusi dari pertanyaan mereka,” kata ibu dua anak ini.