HOME WOMEN LIFE

5 Potret Seksi Azizah Salsha Tiru Makeup Bold Kylie Jenner, Netizen Sebut Mirip Ariel Tatum

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |18:01 WIB
5 Potret Seksi Azizah Salsha Tiru Makeup Bold Kylie Jenner, Netizen Sebut Mirip Ariel Tatum
Azizah Salsha. (Foto: Instagram)
A
A
A

SEJAK menikah dengan atlet Timnas Indonesia Pratama Arhan, Azizah Salsha memang kerap mencuri perhatian. Parasnya yang cantik ditambah gaya berpakaiannya yang sylish kerap membuat banyak orang jatuh cinta.

Bahkan, belakangan Azizah kerap berani tampil seksi. Seperti pada penampilan dalam beberapa potret yang baru-baru ini diunggah di akun Instagramnya.

Dalam potret tersebut, Azizah tampak tampil berani dengan atasan tanktop hitam. Seperti apa penampilannya? Berikut beberapa potretnya, dilansir dari akun Instagramnya, @azizahsalsha_.

Seksi dengan tanktop hitam

Azizah Salsha

Meskipun hanya mengenakan atasan tanktop hitam, namun pesona Azizah tampak begitu terpancar. Pasalnya, ia terlihat tampil dengan makeup bold dan gaya rambut yang lebih bergelombang.

Terinspirasi dengan makeup Kylie Jenner

Azizah Salsha

Dany Barca merupakan sosok makeup artist di balik wajah cantik Azizah dalam potret ini. Rupanya, sang MUA terinspirasi dari makeup bold yang kerap dikenakan artis Hollywood, Kylie Jenner. Hal itu terlihat dari salah satu potret yang diunggah Dany lewat akun Instagramnya, @danybarca22.

Tampil lebih eksotis

Azizah Salsha

Makeup yang diaplikasikan Azizah kali ini juga sukses membuatnya tampak lebih eksotis dan memancarkan aura seksinya. Meski mengenakan nuansa warna yang tidak terlalu mencolok, namun, makeup tersebut sukses menonjolkan kecantikan Azizah.

Halaman:
1 2
      
