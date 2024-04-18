Mengenal Motaz Azaiza, Fotografer Palestina yang Masuk 100 Orang Paling Berpengaruh di Dunia

FOTOGRAFER independen Palestina, Motaz Azaiza, dinobatkan sebagai salah satu dari '100 Orang Paling Berpengaruh' tahun 2024 oleh majalah Time. Melansir Dawn, daftar tersebut menyoroti orang-orang berpengaruh dalam enam kategori yaknj pemimpin, pionir, seniman, ikon, inovator, dan raksasa.

Motaz pun dianggap sebagai “mata dan telinga dunia” selama serangan militer Israel yang sedang berlangsung dan telah menghancurkan Jalur Gaza. Time mengatakan bahwa selama 108 hari, Motaz Azaiza menjadi mata dan telinga dunia di kampung halamannya.

“Berbekal kamera dan jaket antipeluru bertanda ‘pers’, fotografer Palestina berusia 25 tahun ini menghabiskan hampir empat bulan untuk mendokumentasikan kehidupan di bawah pemboman Israel,” jelas Time.

Di tengah genosida itu, Motaz secara ekstensif mendokumentasikan dampak pertempuran, agresi Israel, dan kehancuran besar-besaran di Gaza selama lebih dari 100 hari.

Motaz mendapat perhatian global ketika ia merekam dirinya mengenakan rompi pers dan helm untuk melaporkan kondisi selama pertempuran di Gaza. Motaz sendiri juga cukup aktif membagikan laporan hingga kejadian pilu yang ada di Gaza lewat Instagram pribadinya, @motaz_azaiza.