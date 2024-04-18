Ajak Penumpang Makan saat Lebaran, Sopir Bus Ini Dapat THR Rp100 Juta dari Netizen

MEDIA sosial belum lama ini dihebohkan dengan aksi kebaikan seorang sopir bus PO Borlindo rute Palu-Makassar. Pria bernama M. Satir itu mengajak para penumpang bus makan di rumah mertuanya saat lebaran hari pertama.

Berkat kebaikannya, sopir bus itu mendapat “THR” dari para warganet Tanah Air. Diketahui Satir mendapat THR dari donasi dari netizen hingga Rp100 juta.

Uang tersebut diketahui merupakan hasil urungan warganet atas kebaikan Satir di momen lebaran ini. Melansir akun TikTok-nya, @msyatirtajuddin, banyak komentar netizen yang salut dan memuji kebaikan Satir.

Bahkan, dilihat dari komentar akun gosip, @lambe_turah, warganet berbondong-bondong ingin memberikan hadiah untuk sopir bus ini.

“Info drivernya, ada titipan rezeki buat beliau,” kata akun @be*******.

“Masya Allah, mohon info kontak sopir dermawan ini,” sambung @fe********.

“Alhamdulillah ada rezeki sedikit untuk pak sopir,” tambah @ib*******.