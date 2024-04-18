Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ceritanya Lagi Liburan ke Pantai, Pria Ini Bikin Tips Liburan Ala-Ala

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |12:03 WIB
Ceritanya Lagi Liburan ke Pantai, Pria Ini Bikin Tips Liburan Ala-Ala
Viral Tutorial Ceritanya Liburan. (Foto: TikTok)
A
A
A

LIBURAN menjadi hal yang rutin dilakukan setiap orang untuk melepas penat setelah dilanda deadline setiap harinya. Mereka memiliki destinasi yang berbeda untuk menikmati liburan, ada yang ke pantai atau gunung.

Saat berlibur juga mereka tak melewatkan untuk mengabadikan momen itu di media sosial. Selain menyimpan kenangan, mengunggah momen liburan juga untuk menunjukkan kepada banyak orang bahwa orang itu tengah berlibur.

Saat libur Lebaran 2024 kali ini, seorang netizen memiliki cara unik untuk membuktikan bahwa dirinya sedang liburan. Pemilik akun TikTok @acepp_26 mengunggah sebuah video seolah dirinya sedang liburan.

Viral

“Takut dikira nggak liburan,” tulis akun tersebut seperti dikutip dari TikTok tersebut.

Pria tersebut merekam kakinya tanpa alas yang sedang berdiri di pasir. Kemudian terlihat ada ombak yang mengarah ke kakinya.

Namun tak lama pria itu menunjukkan video asli, ternyata ia sedang berdiri di depan sebuah toko. Kemudian seorang temannya menyiram air ke adah kakinya seolah seperti ombak di pantai.

“Yang penting ada ombaknya wkwk,” tambah akun tersebut.  

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3070727/viral_pancake-3IkY_large.jpg
Viral Pedagang Kaki Lima Ini Jual Pancake Bergambar Vadel, Netizen Auto Nggak Nafsu Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/298/3070725/viral_food_vlogger-neco_large.jpg
Viral Food Vlogger Ini Diboikot Pengusaha Kuliner Jogja Karena Beri Review Nyeleneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042388/media_sosial_dobrak_cara_tradisional_meraih_kepopuleran-JCOF_large.jpg
Media Sosial Dobrak Cara Tradisional Meraih Kepopuleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023207/potret-david-beckham-jadi-bapak-bapak-pensiunan-sibuk-panen-daun-bawang-LCVv9EXC5j.jpg
Potret David Beckham Jadi Bapak-bapak Pensiunan, Sibuk Panen Daun Bawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023136/viral-kisah-gadis-beri-rating-hantu-yang-pernah-dilihat-pocong-kepo-hingga-nyi-roro-kidul-2jOkvMgUct.jpg
Viral Kisah Gadis Beri Rating Hantu yang Pernah Dilihat, Pocong Kepo hingga Nyi Roro Kidul
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement