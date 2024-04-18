Ceritanya Lagi Liburan ke Pantai, Pria Ini Bikin Tips Liburan Ala-Ala

LIBURAN menjadi hal yang rutin dilakukan setiap orang untuk melepas penat setelah dilanda deadline setiap harinya. Mereka memiliki destinasi yang berbeda untuk menikmati liburan, ada yang ke pantai atau gunung.

Saat berlibur juga mereka tak melewatkan untuk mengabadikan momen itu di media sosial. Selain menyimpan kenangan, mengunggah momen liburan juga untuk menunjukkan kepada banyak orang bahwa orang itu tengah berlibur.

Saat libur Lebaran 2024 kali ini, seorang netizen memiliki cara unik untuk membuktikan bahwa dirinya sedang liburan. Pemilik akun TikTok @acepp_26 mengunggah sebuah video seolah dirinya sedang liburan.

“Takut dikira nggak liburan,” tulis akun tersebut seperti dikutip dari TikTok tersebut.

Pria tersebut merekam kakinya tanpa alas yang sedang berdiri di pasir. Kemudian terlihat ada ombak yang mengarah ke kakinya.

Namun tak lama pria itu menunjukkan video asli, ternyata ia sedang berdiri di depan sebuah toko. Kemudian seorang temannya menyiram air ke adah kakinya seolah seperti ombak di pantai.

“Yang penting ada ombaknya wkwk,” tambah akun tersebut.