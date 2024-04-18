Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Sempat Dikubur Hidup-hidup oleh Tetangga, Wanita Ukraina Ini Berhasil Selamat

Dita Pramesti , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |22:40 WIB
Sempat Dikubur Hidup-hidup oleh Tetangga, Wanita Ukraina Ini Berhasil Selamat
Wanita Ukraina dikubur hidup-hidup oleh tetangga, (Foto: NTN Video)
A
A
A

PERISTIWA mengerikan menimpa seorang wanita Ukraina bernama Nina Rudchenko. Wanita berusia 57 tahun ini dikabarkan dikubur hidup-hidup oleh dua tetangganya yang mabuk, di desa Maryanske, Ukraina.

Kejadian ini bermula pada April 2020, ketika Nina sedang berada di rumahnya. Dua tetangganya, Oleg yang berusia 27 tahun dan Vladimir yang berusia 30 tahun, tiba-tiba datang ke rumahnya dalam keadaan mabuk dan langsung menyerangnya begitu saja.

Melansir dari Oddity Central, Kamis (18/4/2024) wanita paruh baya itu kemudian dipukuli secara brutal dengan tongkat baseball selama berjam-jam hingga pingsan. Lalu pada tengah malam, kedua pelaku tersebut kemudian menyeretnya ke pemakaman desa

Mengetahui Nina yang telah dalam kondisi terluka parah serta kehilangan kesadaran, Oleg dan Vladimir berusaha membangunkan Nina dengan cara menyiramkan air dingin ke wajahnya, dan diperintah untuk menggali kuburannya sendiri.

(Foto: NTN video screengrab) 

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/09/612/3019348/viral-janda-berpenghasilan-rp15-juta-per-bulan-cari-suami-pengangguran-maharku-rp10-ribu-aja-HP1l3W6mBg.jpg
Viral Janda Berpenghasilan Rp15 Juta Per Bulan Cari Suami Pengangguran: Maharku Rp10 Ribu Aja!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/08/612/3018890/viral-grup-jamaah-haji-indonesia-pakai-topi-keroppi-penyelamat-di-lautan-manusia-jncKwUZNas.jpg
Viral Grup Jamaah Haji Indonesia Pakai Topi Keroppi, Penyelamat di Lautan Manusia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/612/3013032/viral-bocah-beli-kambing-bayar-rp2-ribu-endingnya-bikin-ngakak-f12sHd1F2R.jpg
Viral Bocah Beli Kambing Bayar Rp2 Ribu, Endingnya Bikin Ngakak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/612/3012981/momen-kocak-saat-sound-viral-di-tiktok-terungkap-netizen-akhirnya-bisa-tidur-LvjhnQc23Y.jpg
Momen Kocak saat Sound Viral di TikTok Terungkap, Netizen: Akhirnya Bisa Tidur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/612/3012911/wanita-ini-viral-usai-lamar-cowonya-di-seaworld-banjir-komentar-netizen-PSUto8Nsau.jpg
Wanita Ini Viral Usai Lamar Cowonya di Seaworld, Banjir Komentar Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/612/3012679/ingin-jualan-laris-manis-ini-5-cara-meningkatkan-penjualan-di-bazar-oHPp9CjuzL.jpg
Ingin Jualan Laris Manis? Ini 5 Cara Meningkatkan Penjualan di Bazar
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement