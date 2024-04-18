Sempat Dikubur Hidup-hidup oleh Tetangga, Wanita Ukraina Ini Berhasil Selamat

PERISTIWA mengerikan menimpa seorang wanita Ukraina bernama Nina Rudchenko. Wanita berusia 57 tahun ini dikabarkan dikubur hidup-hidup oleh dua tetangganya yang mabuk, di desa Maryanske, Ukraina.

Kejadian ini bermula pada April 2020, ketika Nina sedang berada di rumahnya. Dua tetangganya, Oleg yang berusia 27 tahun dan Vladimir yang berusia 30 tahun, tiba-tiba datang ke rumahnya dalam keadaan mabuk dan langsung menyerangnya begitu saja.

Melansir dari Oddity Central, Kamis (18/4/2024) wanita paruh baya itu kemudian dipukuli secara brutal dengan tongkat baseball selama berjam-jam hingga pingsan. Lalu pada tengah malam, kedua pelaku tersebut kemudian menyeretnya ke pemakaman desa

Mengetahui Nina yang telah dalam kondisi terluka parah serta kehilangan kesadaran, Oleg dan Vladimir berusaha membangunkan Nina dengan cara menyiramkan air dingin ke wajahnya, dan diperintah untuk menggali kuburannya sendiri.

