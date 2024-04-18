Heboh Bocah 4 Tahun di Madura Gelar Lamaran, Netizen: Stres!

BELUM lama ini viral momen seorang anak perempuan berusia 4 tahun yang tengah melangsungkan prosesi lamaran. Ya, Anda tak salah membaca kok! Kejadian menghebohkan ini terjadi di Madura, Jawa Timur dan langsung nenyita perhatian publik. Heboh terungkap lewat unggahan netizen pemilik akun Twitter, @liatajax.

Terlihat anak perempuan berusia empat tahun, berbalut busana warna hijau mint tersebut tengah bersalam-salaman di acara lamaran.

“Kalian waktu umur 4-5 tahun ngapain?,” tulis akun itu.

Para tamu yang datang di acara lamaran bocah ini terlihat antusias dan turut merekam momen prosesi itu. Anak perempuan diketahui bernama Azka ini disebut dilamar oleh anak laki-laki yang juga baru berusia 5 tahun.

Tak disangka, wajah sumringah dan penuh senyuman juga terpancar di wajah Azka. Ia juga menunjukan perhiasan, berupa gelang yang diketahui pemberian dari acara lamaran tersebut.Adapula beberapa barang seserahan lainnya yang diberikan ke bocah berusia 4 tahun ini, salah satunya sepatu anak perempuan berwarna merah muda.