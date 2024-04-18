Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Bikin Kagum! Bocah Ini Pilih Simpan Uang THR Lebaran untuk Buka Tabungan Haji

Dita Pramesti , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |17:30 WIB
Bikin Kagum! Bocah Ini Pilih Simpan Uang THR Lebaran untuk Buka Tabungan Haji
Viral bocil buka tabungan haji pakai uang THR lebaran, (Foto: TikTok @afifahallfiyanti)
A
A
A

SALAH satu tradisi dan kebiasaan Lebaran yang selalu dinantikan oleh masyarakat Indonesia adalah momen penerimaan Tunjangan Hari Raya (THR), khususnya oleh anak-anak.

Nah, di tengah euforia anak-anak yang gembira menggunakan uang THR untuk membeli mainan atau gadget terbaru seperti ponsel untuk main games, atau tablet alias ipad, bocah satu ini sangat menginspirasi.

 BACA JUGA:

Lewat video viral di linimasa TikTok, terungkap menunjukkan seorang bocah yang memilih untuk menggunakan uang THR-nya untuk membuka tabungan haji di bank.

“THR bocil. Beli HP (X), Tab pendidikan (X), beli LM (X). Tabungan haji (V),” tulis @arifahliyanti sebagai keterangan video yang sudah mendapat hampir 900 ribu kali penayangan tersebut.

Video berdurasi 24 detik yang juga sudah mendapat lebih dari 40 ribu like dari para pengguna akun TikTok tersebut, memperlihatkan bocah laki-laki sedang berada di bank ditemani dengan sang ibu tengah mengisi formulir dan melengkapi berkas-berkas yang diperlukan untuk membuka rekening haji anak.

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita women lainnya
