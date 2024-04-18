7 Tips Para Ahli dalam Merawat Rambut Kombinasi agar Tetap Sehat dan Berkilau,

RAMBUT indah berkilau adalah dambaan semua orang. Tapi, bagi pemilik rambut kombinasi, merawat rambut bisa menjadi tantangan tersendiri.

Mungkin Anda termasuk salah satu yang kesulitan dalam merawat rambut, karena punya rambut kombinasi? Rambut kombinasi sendiri memiliki bagian kulit kepala yang berminyak dan bagian ujung rambut yang kering. Hal ini bisa membuat rambut terlihat kusam, lepek, dan mudah kusut.

Penyebab rambut kombinasi bisa bermacam-macam, seperti genetika, faktor keturunan, hormon, penggunaan produk rambut yang tidak tepat, bahkan stres dapat meningkatkan produksi hormon kortisol, yang bisa memicu produksi minyak berlebih di kulit kepala.

Lantas bagaimana tips merawat rambut kombinasi? Melansir dari Byrdie, Kamis (18/4/2024) simak beberapa tips merawat rambut kombinasi dari para ahli, Gretchen Fries ahli trikologi bersertifikat BosleyMD, Dr Elyse Love, dokter kulit bersertifikat, hingga Anabel Kingsley Kepala Trichologist di Philip Kingsley.

1. Jangan keramas berlebihan: Mencuci rambut terlalu sering dapat menghilangkan minyak alami dari kulit kepala, sehingga rambut menjadi kering dan kusam. Sebaiknya cuci rambut 2-3 kali seminggu saja atau sesuai dengan kebutuhan.

2. Pilih sampo dan kondisioner tepat: Gunakan sampo yang diformulasikan khusus untuk rambut kombinasi. Sampo ini biasanya ringan dan tidak mengandung bahan-bahan yang keras.

Pilih kondisioner yang juga direkomendasikan untuk rambut kering dan aplikasikan pada bagian ujung rambut saja.