HOME WOMEN TRAVEL

5 Negara Punya Pohon Sakura Selain Jepang, Nomor 1 Jadi Simbol Romantisme Percintaan

Janila Pinta , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |13:02 WIB
5 Negara Punya Pohon Sakura Selain Jepang, Nomor 1 Jadi Simbol Romantisme Percintaan
Bunga Sakura (Foto: Pexels)
A
A
A

BICARA soal pesona keindahan bunga sakura memang tidak akan ada habisnya. Bunga ini menjadi ikon keindahan musim semi di beberapa tempat khususnya di Jepang.

Selain Jepang, ternyata terdapat destinasi lain yang juga menyajikan keindahan musim semi dengan hadirnya bunga sakura, lho.

Penasaran apa saja destinasinya? Berikut Okezone rangkumkan lima negara yang bisa menjadi destinasi alternatif menikmati keindahan bunga sakura selain Jepang.

1. Korea Selatan

Siapa sih yang tidak tahu dengan keindahan bunga sakura di negara ini? Keindahan bunga sakura seringkali ditampilkan di drama maupun film-film Korea.

Melalui drama dan film tersebut kita dapat merasakan bahwa bunga sakura sepertinya menjadi simbol romantisme percintaan di negeri ginseng.

Bunga Sakura di Korea Selatan

(Foto: 90daykorean.com)

Selain itu, bunga sakura juga sering dijadikan sebagai latar pengambilan gambar musik, video dan juga sebagai spot foto. Korea Selatan wajib Anda kunjungi karena terdapat banyak festival tiap tahunnya. Pengunjung juga dapat menyaksikan mekarnya raja pohon sakura yaitu King Cherry Tree di Pulau Jeju.

2. China

Destinasi alternatif berikutnya harus dikunjungi untuk melihat keindahan bunga sakura adalah China. Ternyata China sendiri digandang-gandang sebagai empat asli bunga sakura berasal. Untuk menikmati cantiknya bunga sakura dan mengisi waktu liburanmu, bisa mengunjungi taman terbesar di Shanghai yaitu Guchun Park.

Taman ini terbagi menjadi 4 area yang harus kamu perhatikan ketika mengunjunginya. Empat area tersebut adalah Forest Walking Park, the Children, Forest Carnival Park dan dua Countryside Forest Park. Di taman ini Anda akan dimanjakan oleh keindahan 50 jenis sakura. Selain itu, Anda juga dapat melakukan aktivitas lain seperti halnya bersepeda, piknik, berfoto, dan kegiatan lainnya.

Bunga Sakura di China

(Foto: The China Guide)

3. Taiwan

Masih di daratan Asia, selain Jepang, China, dan Korea Selatan Anda juga dapat menikmati pesona bunga sakura di Taiwan.

Sama halnya dengan Korea Selatan, di Taiwan Anda bisa menyaksikan festival bunga sakura, lho. Tepatnya di Yangmingshan National Park terdapat pergelaran festival bunga terbesar di Taiwan yaitu Yangmingshan Flower Festival.

Wisatawan tidak hanya dimanjakan oleh kecantikan bunga sakura, namun juga akan didampingi oleh keelokan suasana tradisional Tiongkok seperti kuil, hutan, dan kereta api klasik di sekitar. Satu lagi tempat yang jangan sampai terlewatkan adalah Alishan di mana Anda dapat melihat satu-satunya sakura berwarna pink keputihan di Taiwan yaitu Yoshino Cherry Blossom.

