Rayakan Hari Kartini, The Westin Resort Nusa Dua Gelar Celebrate Women

HARI Kartini adalah momen untuk memperingati perjuangan R.A Kartini dalam melawan ketidaksetaraan gender antara perempuan dan laki-laki pada masa itu.

Hingga kini, setiap tanggal 21 April menjadi momen berharga bagi perempuan Indonesia untuk merayakan keberhasilan Kartini memperjuangkan hak-hak kesetaraan gender, salah satunya bahwa perempuan juga bisa menggapai cita-citanya yang diimpikan.

Untuk merayakan momen inspiratif Hari Kartini, The Westin Resort Nusa Dua, Bali, menggelar acara Celebrate Women yang rutin setiap tahun yang mengundang para narasumber perempuan inspiratif.

Acara Celebrate Women digelar pada hari Sabtu, 27 April 2024 di The Westin Resort Nusa Dua, Bali. Acara diskusi inspiratif dalam momen Hari Kartini ini digelar sore hari yang akan menjadi momen spesial, karena Anda bisa menikmati afternoon tea dengan berbagai kudapan lezat yang disajikan oleh salah satu chef perempuan berbakat yang dimiliki oleh The Westin Resort Nusa Dua.

Selain itu, resor bintang 5 yang dimiliki oleh MNC Land ini juga menggelar acara lelang amal, bazaar, undian berhadiah, dan peragaan busana yang menampilkan koleksi rancangan busana dari Menggah Agung.

Saat sesi diskusi akan dipandu oleh moderator ternama, yakni Cheryl Marella, Pemimpin Redaksi Robb Report Indonesia yang sekaligus sebagai aktivis dampak sosial.

Pengalaman Cheryl di media telah lebih dari 20 tahun, dan ditambah dengan keterlibatannya dalam konservasi air melalui Yayasan Bali Hujan Peduli, tentu memberikan perspektif unik dan beragam pada acara Celebrate Women dalam rangkah memperingati Hari Kartini.

Untuk narasumber dalam acara Celebrate Women tahun ini, The Westin Resort Nusa Dua menghadirkan pembicara-pembicara terkemuka dari perempuan Indonesia, mulai dari:

Perempuan Inspiratif Peduli Pedesaan Indonesia

Narasumber pertama di acara Celebrate Women, ada Mustika Wijaya salah satu sosok Kartini masa kini yang merupakan Pendiri sekaligus Direktur Eksekutif Solar Chapter. Mustika Wijaya telah memulai perjalanannya untuk membentuk kembali lanskap pedesaan Indonesia dengan memperkenalkan sistem air bertenaga surya berbasis masyarakat.

Perempuan Inspiratif dengan Gaya Hidup Sehat

Selanjutnya ada Nana Mirdad, termasuk salah satu Kartini masa kini yang juga menjadi narasumber dalam diskusi Celebrate Women. Nana sapaan akrabnya merupakan owner dari Namir Beauty. Dia juga termasuk public figur Indonesia yang menerapkan gaya hidup sehat. Kini, dia juga telah merambah dunia kecantikan dan fashion dengan brand miliknya.