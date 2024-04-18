Kenapa Warna Air Laut Berbeda-beda? Ternyata 5 Faktor Ini Jadi Penyebabnya

BILA diperhatikan dengan seksama, air laut identik dengan warna biru. Namun di beberapa wilayah memang memiliki warna yang berbeda-beda. Ada yang berwarna biru, gelap, hijau, keruh, bahkan ada yang berwarna merah.

Lantas, mengapa air laut berbeda-beda warnanya? Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi warna air laut yang berbeda-beda, antara lain:

1. Dasar laut

Kondisi dasar laut memengaruhi perbedaan warna air laut. Contohnya, dasar laut dengan pasir putih akan membuat warna air laut lebih terang. Sementara, dasar laut dengan pasir hitam akan membuat warna air laut terlihat lebih gelap.

2. Kedalaman laut

Dilansir dari Nasa Science, warna air laut dapat berbeda-beda tergantung pada kedalamannya. Diketahui laut yang dangkal cenderung memiliki air berwarna cerah, sedangkan laut yang dalam memiliki air yang lebih gelap.

Hal ini disebabkan karena adanya penyerapan dan hamburan cahaya. Dalam air, penyerapan panjang gelombang terkuat ada di cahaya merah dan lemah di cahaya biru, sehingga cahaya merah diserap dengan cepat di laut dan meninggalkan cahaya biru.

Hampir semua sinar matahari yang masuk ke laut diserap, kecuali sangat dekat dengan pantai. Panjang gelombang merah, kuning, dan hijau dari sinar matahari diserap oleh molekul air di laut.

Ketika sinar matahari menyentuh laut, sebagian cahaya dipantulkan kembali secara langsung tetapi sebagian besar menembus permukaan laut dan berinteraksi dengan molekul air yang ditemuinya.

3. Keberadaan fitoplankton

Warna air laut berbeda-beda juga bergantung pada keberadaan fitoplankton. Fitoplankton merupakan organisme laut yang menghasilkan sebagian besar oksigen di bumi melalui reaksi fotosintesis.

Fitoplankton memiliki pigmen fotosintesis berupa klorofil dan kerap ditemukan di permukaan laut yang terkena sinar matahari. Klorofil yang berwarna hijau membuat fitoplankton dapat menyerap cahaya merah juga biru dan memantulkan cahaya hijau.

Sehingga, keberadaan fitoplankton di permukaan air laut dapat membuat air laut terlihat berwarna hijau. Semakin banyak fitoplankton pada permukaan air laut, maka semakin hijau air laut tersebut terlihat.