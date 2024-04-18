Tukang Parkir Liar Paksa Pengunjung Minimarket Bayar Rp15.000, Warganet: Gebukin Aja!

AKSI pemalakan berkedok parkir terjadi di kawasan Batujaya, Karawang, Jawa Barat. Seorang tukang parkir liar memaksa pengunjung minimarket untuk membayar tarif yang tidak msuk akal.

Peristiwa itu diunggah oleh akun X, @pai_c1. Terlihat oknum tukang parkir liar meminta bayaran sebesar Rp15.000 per motor untuk tamu minimarket yang parkir di depan toko tersebut.

“Parkir motor minimarket Rp15 ribu,” tulis akun itu.

Juru parkir liar itu pun terlihat mendapat teguran dari karyawan minimarket tersebut. Terdengar karyawan itu mengatakan biaya parkir biasanya tak mencapai Rp15.000.

“Biasanya Rp2.000 bang,” kata karyawan itu.

Kemudian, perekam video itu mengatakan juru parkir tersebut meminta Rp15.000 ke pengunjung minimarket. Lantaran ditegur, tukang parkir liar ini langsung menurunkan harganya menjadi Rp5.000.

Alih-alih meminta maaf, tukang parkir liar itu malah menjadikan momen lebaran sebagai alasan dirinya menggetok tarif parkir jauh lebih besar dari biasanya,

“Setahun sekali, kayak enggak pernah muda aja,” jawabnya enteng.

Banyaknya juru parkir liar belakangan viral di sosial media. Di momen lebaran ini, tak sedikit terekam aksi pungutan liar atau pungli berwujud parkir liar yang meresahkan masyarakat.