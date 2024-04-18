Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Tukang Parkir Liar Paksa Pengunjung Minimarket Bayar Rp15.000, Warganet: Gebukin Aja!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |12:03 WIB
Tukang Parkir Liar Paksa Pengunjung Minimarket Bayar Rp15.000, Warganet: Gebukin Aja!
Tukang parkir liar di Karawang paksa pengunjung minimarket bayar Rp15.000 (Foto: X/@Pai_C1)
A
A
A

AKSI pemalakan berkedok parkir terjadi di kawasan Batujaya, Karawang, Jawa Barat. Seorang tukang parkir liar memaksa pengunjung minimarket untuk membayar tarif yang tidak msuk akal.

Peristiwa itu diunggah oleh akun X, @pai_c1. Terlihat oknum tukang parkir liar meminta bayaran sebesar Rp15.000 per motor untuk tamu minimarket yang parkir di depan toko tersebut.

“Parkir motor minimarket Rp15 ribu,” tulis akun itu.

Juru parkir liar itu pun terlihat mendapat teguran dari karyawan minimarket tersebut. Terdengar karyawan itu mengatakan biaya parkir biasanya tak mencapai Rp15.000.

“Biasanya Rp2.000 bang,” kata karyawan itu.

Kemudian, perekam video itu mengatakan juru parkir tersebut meminta Rp15.000 ke pengunjung minimarket. Lantaran ditegur, tukang parkir liar ini langsung menurunkan harganya menjadi Rp5.000.

Alih-alih meminta maaf, tukang parkir liar itu malah menjadikan momen lebaran sebagai alasan dirinya menggetok tarif parkir jauh lebih besar dari biasanya,

“Setahun sekali, kayak enggak pernah muda aja,” jawabnya enteng.

Banyaknya juru parkir liar belakangan viral di sosial media. Di momen lebaran ini, tak sedikit terekam aksi pungutan liar atau pungli berwujud parkir liar yang meresahkan masyarakat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/612/3179598/viral-oB8i_large.jpg
Viral! Alasan Jule Selingkuh, Netizen Sebut Capek Dihamili Terus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/612/3179626/brigadir_renita-1oXH_large.jpg
Profil dan Prestasi Brigadir Renita Rismayanti, Polwan Indonesia Pertama yang Raih Penghargaan PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/298/3179449/lontong-B6E9_large.jpg
Lagi Viral Lontong Palsu Isi Styrofoam, Bikin Netizen Debat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/612/3179450/jule-T7VO_large.jpg
Foto dan Video Perselingkuhan Tersebar, Jule: Saya Benar-Benar Menyesal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179227/david-SNbD_large.jpg
Viral! David Beckham Asyik Panen Bawang Nikmati Masa Pensiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/612/3178844/viral-7Qh1_large.jpg
Viral! Siswi SMP di Bandar Lampung Dibully Karena Ibunya Seorang Pemulung, Kini Putus Sekolah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement